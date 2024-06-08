İhbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızla müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına, Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de katıldı.

Yangın, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangında 26 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

"Yoğun bir şekilde çalışan itfaiye ve orman ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Yangının söndürülmesinde emeği geçen tüm ekiplere teşekkür eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının kontrol altına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Canbolat, "Gece saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışan itfaiye ve orman ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yangının daha fazla yayılmadan kontrol altına alınması için büyük bir çaba gösterdiler" dedi.

"Zarar gören alanlar için gerekli adımları atacağız"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ise yangının nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak ekiplerin bu konuda detaylı bir araştırma yürüttüğünü belirtti. Ülküdür, "Yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarımız sürüyor. Zarar gören alanların rehabilitasyonu için de gerekli adımları atacağız" şeklinde konuştu.