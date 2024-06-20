Genellikle yaz döneminde başlayan ve kısa süreli olarak sürdürülen kazılar, antik kentin tam anlamıyla keşfedilmesine engel oluyor.

Dünyada eşi benzeri yok

Kyzikos Antik Kenti'nde bulunan Hadrian Tapınağı, antik dönemin önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor. 2. yüzyıla tarihlenen bu tapınak, dünya çapında nadir bulunan yapılar arasında yer alıyor. Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan tapınak sütun başlığı, 1 metre 90 santim çapıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir özellik taşıyor. Bu korinth sütun başlığı, Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde yapılan en büyük tapınak sütun başlığı olarak kayıtlara geçiyor.

Kyzikos Antik Kenti'nin barındırdığı bu eşsiz yapılar, hem dünya hem de ülkemiz genelinde arkeoloji ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Ancak, kazı çalışmalarının sınırlı zaman dilimlerinde yapılması, antik kentin tüm sırlarının ortaya çıkarılmasını geciktiriyor.

Kazı çalışmalarının sürekli ve etkin bir şekilde devam ettirilmesi, Kyzikos Antik Kenti'nin gizemli geçmişinin aydınlatılması için hayati önem taşıyor.