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Âlim Yapım imzalı Leylifer dizisi Avrupa prömiyerini geçtiğimiz Ekim ayında MIPCOM'da gerçekleştirmişti. Deneyimli dağıtım şirketi İntermedya ile Caracol Television arasında imzalanan ortak prodüksiyon anlaşmasının ilk içeriği olan Leylifer dizisi özel gösterimini dün MipCancun’da gerçekleştirdi.

KÜLTÜRLER ARASI GÜZEL BİR KÖPRÜ

Âlim Yapım’ın yeni CEO’su Barış Kışlak, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Birçok insana dokunabilme ve farklı kültürler ile yakınlaşmayı hedef gören bir yapım şirketi olduğumuz için Leylifer dizi modelinde başarılı olduğumuza inanıyorum. Leyliferin başarısı bize yeni uluslararası iş ortaklıkları kurmamıza vesile oldu. Kültürler arası güzel bir köprü olan bu yakınlaşmanın devamında, Türk dizi endüstrisine ekonomik ve turizm anlamında katkıda bulunmaya devam etmiş olacağız.”

Bir Türkle evli olan Kolombiyalı bir kadının, İstanbul’da yaşadığı trajediyi anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu ve Dilek Korkmaz oturuyor.