Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan Ergani Anadolu Lisesi'nde, 13 Ocak’ta şok edici bir olay yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki A.K., sınıfta sigara içilmemesi konusunda arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek okul çıkışında şiddete dönüştü.

Olayın ayrıntıları

Okul çıkışında A.K., okulla bağlantısı bulunmayan 18 yaşındaki D.Y. tarafından aniden karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, polis aracıyla Ergani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan A.K.’nın karnına 7 dikiş atıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Saldırının ardından D.Y., Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur A.K.: "Bir anda bıçaklandım"

Olayın şokunu yaşayan 15 yaşındaki A.K., yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

“Dışarıda biri seslendi, dönüp baktığımda bana tekme attı. Saçımdan tutup bıçağı karnıma sapladı. Kanı görünce korkuyla yere düştüm. Tanımadığım biriydi. Polisler gelip beni hastaneye götürdü.”