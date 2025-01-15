Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Yetkililer, ABD’nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve 12 binden fazla yapının hasar gördüğü bildirildi.

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison'a dava açıldı

ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava edildi.

Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesinde açıldı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, şirkete karşı açılan davanın Los Angeles'ta etkili olan yangınlarla bağlantılı açılan davaların ilki olabileceği belirtildi.

Öte yandan şirketin ana kuruluşu Edison Internation Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Pizarro ise CNBC'ye verdiği röportajda, Los Angeles bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini vurguladı.

ABD'li aktör Mel Gibson, yangınlarda ortaya çıkan "su eksikliğini" sorguladı

ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor" diye konuştu.

Gibson, muhtemel yangın başlatıcıların "görevlendirilmiş mi yoksa sadece kendi istekleriyle mi hareket ettiklerini" sorgulayarak, "Ve sonra bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey. Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Fox News sunucusu Laura Ingraham, yangınların iklim değişikliğine önlem bahanesiyle insanları müstakil evlerden çıkarıp yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacıyla çıkarıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Gibson, "(Bu yangınlar) bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gibson, California'daki su rezervleri konusunda da "Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. Californiya'da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var." dedi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

FBI, Los Angeles yangınlarına müdahale eden uçağa havada çarpan dronu soruşturuyor

CBS News'ün haberine göre, FBI'ın Los Angeles saha ofisi sözcüsü Laura Eimiller, yaptığı açıklamada, 9 Ocak'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye uçağına sivil bir dronun çarptığını ve uçağın sol kanadını deldiğini belirtti.

İtfaiye uçağının güvenli iniş yaptığını, dronun ise ağır hasar aldığını kaydeden Eimiller, dronun Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uyguladığı geçici uçuş kısıtlamasını ihlal ettiğini vurguladı.

Eimiller, izin almadan dronu uçuran kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, California eyalet yetkilileri, yangınlar başladığından bu yana en az 40 kez izinsiz uçurulan dronların itfaiyecilerin hava müdahalesini aksattığını kaydetti.

FAA'nın sitesinde, "Kontrol altına alınamayan yangınların yakınlarında dron uçurulduğunda, itfaiye müdahale kuruluşları, havada olası çarpışmaları önlemek için hava araçlarını indiriyor. Havadan müdahalelerin gecikmesi, zemindeki itfaiyeciler, bölge sakinleri ve civardaki mülkler için risk teşkil ediyor ve yangınların yayılmasına yol açabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Los Angeles'taki yangınların olduğu bölgelerde 25 Ocak'a kadar uçuş kısıtlamasının sürmesi bekleniyor.

Yönetimin yetersiz önlemleri eleştirilerin odak noktası

Kentteki su kaynaklarının yangınlara karşı yetersiz kalması, yerel halk, birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Yetkililerin yıllardır uyarıları göz ardı ettiği ve sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele eden Los Angeles'ta bu soruna karşı yeterince önlem almadıkları belirtiliyor.

Aynı zamanda Newsom ve Bass, "kentin en kötü felaketlerinden birinin zeminini hazırlamakla" suçlandı.

Rezervuarın yaklaşık 1 yıldır kapalı olması ve yangın musluklarındaki basıncın güçlü olmamasının da halkın güvenliğini tehlikeye attığı belirtilirken, Los Angeles'ın yangınlara karşı daha iyi bir yönetim ve hazırlık süreci oluşturması gerektiği savunuldu.

Yangında zarar gören bazı Hollywood ünlüleri de halen devam eden yangınlarla mücadele edemediği gerekçesiyle eyalet ve kent yönetimini eleştiriyor.

"Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi?"

Yangında evini kaybeden oyuncu Mel Gibson, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su yetersizliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor." diye konuştu.

Gibson, "Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li Resnick ailesi, Los Angeles yangınlarındaki su krizinin sorumlusu olarak eleştiriliyor

Stewart ve Lynda Resnick'e ait, tarım şirketleri arasında öne çıkan Wonderful Company, bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli kontrol sahibi olarak biliniyor.

Tarım sektöründe büyük yatırımlar yapan Resnick ailesi, şirketleri aracılığıyla California'daki suyun en büyük kullanıcılarından biri olarak dikkati çekiyor.

California'da yaklaşık 130 bin dönümlük araziye sahip şirket bünyesinde portakal, nar, Antep fıstığı ve badem gibi suya duyarlı ürünler yetiştiriliyor.

Resnick ailesinin, eyaletteki yer altı su depolama alanı "Kern Water Bank"te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun eşit dağılımı konusunda eleştiriliyor.

Ailenin, bu yer altı su depolarına sahip olabilmek için nüfuzunu kullanarak eyalet yasalarında çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağladığı iddia ediliyor.

Bu kapsamda, önceden eyalet yönetimine ait olan Kern Water Bank'in birkaç özel şirkete geçtiği ve bunların arasında Resnick ailesinin şirketinin de yer aldığı öne sürülüyor.

Los Angeles'taki yangınlar sırasında suyun doğru yerlere yönlendirilmemesi ve su kaynaklarının sınırlı olması da bu aileye yönelik eleştirileri artırıyor.

Resnick ailesi, İsrail'e desteğiyle de biliniyor

Sosyal medya kullanıcıları, su yetersizliğinden Resnick ailesini sorumlu tutarak, "Zengin bir aile, Wonderful Company aracılığıyla tarım yapmak için tüm suyu stokluyor." şeklinde aileyi eleştirdi.

Kullanıcılar, Los Angeles'taki itfaiyecilerin sokaklarda yer alan yangın musluklarından bir damla su dahi alamadığını işaret ederek, Resnick ailesini "tarım imparatorlukları için şehirlerin tamamından daha fazla su kullanmakla" suçladı.

Daha önce de İsrail'e desteğiyle gündeme gelen Resnick ailesinin, yıllardır çeşitli şekillerde İsrail'e maddi destek sağladığı biliniyor.

Aile, vakıfları aracılığıyla, 2022'de İsrail'deki bir üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla 50 milyon dolarlık bir bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

Los Angeles'taki yangınlar California'daki sigorta krizini de alevlendirdi

California'da yangınlarda hasar gören veya kullanılamaz hale gelen 12 binden fazla yapının milyonlarca dolarlık mülkler olduğu dikkate alındığında, yangınlar kaynaklı ekonomik kaybın da 150 milyar doları bulabileceği tahmin edildi.

Yangının ekonomik boyutu dikkatleri sigorta şirketlerine çekerken, uzmanlar sigorta şirketlerinin bu yangınların yol açtığı kayıpları karşılamakta zorlanabileceğini belirtti.