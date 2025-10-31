Halen Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince, 2025 yılında binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 47.000 TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacaktır.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar (1.200.000,00 TL.) da bu istisnadan faydalanamayacaktır.

Ancak, TBMM'de görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaşırsa, mesken kira gelirleri elde edenler de istisnadan yararlanamayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapılan düzenlemelerde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi olmadığı, ancak istisnaların kaldırılacağı ifade edilerek, kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle istisna uygulamasının emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar açısından korunduğuna, diğer kira geliri elde edenler bakımından kaldırılacağına işaret edilmiştir.

Bu durumda söz konusu kanun teklifi TBMM’den aynen geçerse 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren mesken kira gelirleri elde edenler istisnadan faydalanamayacakladır. Ancak, emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar için istisna devam edecektir.

Diğer taraftan, kiraya verilen ev için kredi kullanılmış ise, beyannamede gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde söz konusu kredinin faizleri kira gelirinden indirilemeyecek ve uygulama 2025 yılı gelirlerinden başlayacaktır,

Söz konusu düzenlemenin yasallaşması halinde, kira geliri elde edenler daha fazla gelir vergisi ödeyecektir.

Örneğin, kredi kullanmayan ancak istisnadan yararlanamayan bir kimse;

İlk gelir vergisi dilimi olan 158.000,00 TL. için 47.000,00 TL. vergi istisnası uygulanmadığında 7.050,00 TL.,

İkinci vergi dilimi olan 330.000,00 TL. için ise 9.400,00 TL. fazla vergi ödeyecektir.

İstisnadan yararlanmamanın dışında bir de kredinin faizinin kira gelirinden indirilmemesi durumunda ödenecek vergi tutarı daha da artacaktır.

Diğer taraftan düzenleme gerçekleşirse, yani hem mesken gelirlerine istisna uygulamasının kalkması ve hem de kiraya verilen ev için kullanılan kredi faizinin kira gelirinden düşülmemesi Hazine’ye katkı sağlamakla birlikte, kiralık konut arzında daralmaya yol açabilecek, istisnanın kalkması nedeniyle yıllık 18.000,00 TL.’yi aşmayan kira geliri elde edenler dışında herkes beyanname verecek, yeni kiralana meskenler için kiraların artışına yol açabilecektir.

Hatta eski kiracı ve sahibi arasında da kira konusunda ihtilaf doğabilecektir.

