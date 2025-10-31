Avrupa, son yıllarda iklim krizinin sadece çevresel değil, ekonomik bir güvenlik meselesine dönüşmekte olduğunu acı bir şekilde deneyimliyor. Kıtada enerji arzı, su kaynakları ve ekonomik büyüme arasındaki kırılgan denge giderek bozuluyor. Danimarka merkezli enerji teknolojileri firması Danfoss’un yeni raporu, Avrupa’nın su ve enerji sistemlerindeki verimsizliğin sadece çevreyi değil, ekonomik dayanıklılığı da tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, 2040 yılına kadar su sektörünün enerji tüketimi iki katına çıkarken, enerji sektörünün su talebi de yüzde 60’a yakın artacak. Bu, Avrupa’nın “kaynak yönetimi krizinin” artık sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda GSYH’yi yüzde 8’e kadar aşağı çekecek bir ekonomik yük haline geldiğini gösteriyor.

ENERJİ-SU DÖNGÜSÜ: BİRBİRİNE BAĞLI İKİ KIRILGAN SİSTEM

Küresel ölçekte suyun çıkarılması, arıtılması, pompalanması ve dağıtılması aşamalarının tamamı enerji gerektiriyor. Aynı şekilde, enerji üretimi de soğutma, temizlik ve proses işlemleri için yoğun miktarda suya ihtiyaç duyuyor. Bu döngü, Danfoss raporunun da vurguladığı gibi “karşılıklı bağımlılığın riske dönüştüğü bir sistem” haline gelmiş durumda.

Enerji kıtlığı yaşandığında su tedariki aksıyor; kuraklıklar, barajların enerji üretimini sınırlıyor. Avrupa’nın birçok bölgesinde geçen yaz yaşanan sıcak hava dalgaları, hidroelektrik üretimini yüzde 30’a yakın düşürmüş, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde nükleer santrallerin soğutma suyu temini bile risk altına girmişti.

Danfoss CEO’su Kim Fausing, Euronews Green’e yaptığı açıklamada, “Su sistemimizde enerjiyi nasıl kullandığımız artık sadece çevresel değil, rekabetçilik ve güvenlik açısından da kritik bir risk unsuru haline geldi,” diyerek Avrupa'nın bugüne kadar görmezden geldiği bir gerçekliğe dikkat çekiyor: “Avrupa’da arıtılmış suyun önemli bir kısmı sızıntılar ve verimsizlikler nedeniyle boşa harcanıyor. Bu sadece bir çevre sorunu değil; enerji israfı, ekonomik kayıp ve güvenlik açığı anlamına geliyor.”

AVRUPA EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK FATURA: SUYUN HER DAMLASI ARTIK STRATEJİK DEĞER TAŞIYOR

Danfoss raporuna göre, su ve enerji alanındaki verimsizlikler göz ardı edilmeye devam edilirse, 2050 yılına kadar yüksek gelirli ülkelerde GSYH’nin yüzde 8, düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 10–15 oranında azalabileceği öngörülüyor. Bu, sadece üretim zincirlerinde değil, hane halkı gelirlerinde ve kamu bütçelerinde de derin bir baskı yaratacak bir tablo.

Şu anda bile Avrupa’da suyla ilişkili sorunların enerji sektörüne 9,6 milyar dolar ek maliyet getirdiği belirtiliyor. AB ülkeleri, mevcut düzenlemelere uymak için 2030’a kadar kişi başına 500 ila 1000 euro arasında ek harcama yapmak zorunda kalacak.

Ancak su krizi sadece maliyetlerle sınırlı değil. Kıtlık, halk sağlığını, altyapı istikrarını ve hatta jeopolitik güvenliği tehdit ediyor. Ortak su havzalarına bağımlı ülkelerde — örneğin İspanya-Portekiz ya da Almanya-Çekya sınır bölgelerinde — kuraklıklar su paylaşımını siyasi kriz haline getirebiliyor. Bu durum, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki su paylaşım gerilimlerinin Avrupa’ya da yansıma riski taşıyor.

TÜRKİYE PERSPEKTİFİ: AVRUPA’DAKİ SU KRİZİ ANADOLU’YA NASIL YANSIR?

Türkiye, Avrupa enerji ve ticaret ağlarının doğu ucunda yer alan stratejik bir geçiş ülkesi olarak bu krizin etkilerini dolaylı biçimde hissetmeye başladı. Avrupa’daki su krizinin tarımsal üretimi ve enerji arzını azaltması, Türkiye’nin ihracat zincirlerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle gıda ve içecek, tekstil ve otomotiv sektörleri, AB’ye entegre tedarik ağları nedeniyle bu daralmadan payını alabilir.

Ayrıca Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları, Avrupa’nın su kaynaklı enerji darboğazını aşmak için yeni fırsatlar sunabilir. Avrupa’da hidroelektrik üretiminin düşmesi, güneş ve rüzgâr enerjisine talebi artırıyor; bu da Türkiye gibi güneş kuşağında yer alan ülkeler için enerji ihracatında yeni bir pencere anlamına geliyor.

Ancak Türkiye de kendi su stresini hafife alamaz. TÜİK verilerine göre Türkiye kişi başına yıllık bin 300 metreküp civarında su varlığıyla “su stresi altındaki ülkeler” kategorisinde yer alıyor. Bu, Avrupa’daki krizin sadece bir yansıması değil, aynı zamanda Anadolu coğrafyasının da benzer bir kırılganlıkla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Tarımda aşırı yeraltı suyu kullanımı, sanayide atık su geri kazanımının yetersizliği ve kentlerde su kayıplarının yüzde 40’ı bulması, Türkiye’nin de “su-enerji döngüsü krizine” hızla sürüklendiğini ortaya koyuyor.

TEKNOLOJİK UMUT: VERİMLİLİK, YENİ BİR ENERJİ DEVRİMİ OLABİLİR

Raporun iyimser tarafı, çözümlerin aslında halihazırda mevcut olması. Danfoss verilerine göre, dünyadaki tüm tuzdan arındırma tesisleri mevcut teknolojik potansiyelle yenilenirse 34,5 milyar euro tasarruf sağlanabilir ve 111 milyon ton CO₂ emisyonu engellenebilir.

Özellikle değişken hızlı sürücüler (VSD) sayesinde motor ve pompaların gerçek zamanlı talebe göre ayarlanması, su ve enerji kullanımında büyük tasarruflar yaratıyor. Hindistan’ın Chennai kentindeki bir atık su arıtma tesisinde bu yöntemle enerji tüketiminde yüzde 22’lik azalma sağlandığı kaydediliyor.

Avrupa’da bu teknolojilerin yaygınlaşması, suyun yeniden kullanımını ve enerji verimliliğini artırarak ekonomilere nefes aldırabilir. Aynı zamanda dijital dönüşümün sürdürülebilirliğiyle birleşen “yeşil endüstriyel devrim”, Avrupa’nın rekabetçiliğini yeniden tanımlayabilir.

DİJİTAL EKONOMİNİN GÖRÜNMEYEN TEHDİDİ: VERİ MERKEZLERİ

Su tüketiminde artışın bir başka sorumlusu da dijital ekonominin kalbi olan veri merkezleri. Günümüzde veri merkezleri yıllık 560 milyar litre su tüketiyor; bu miktarın 2030’a kadar iki katına çıkarak 1,2 trilyon litreye ulaşması bekleniyor.

Bu, Avrupa Birliği’nin 2022 yılındaki toplam tatlı su tüketiminin altı katına denk geliyor. Sorunun kaynağı, işlemcilerin soğutulması için gereken devasa su miktarı. Ancak kapalı döngü sıvı soğutma sistemleri ve doğrudan çip soğutma teknolojileri sayesinde hem su hem enerji verimliliği sağlanabiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, veri merkezlerinden çıkan atık ısı, 2030’a kadar Avrupa’nın ısıtma talebinin yüzde 10’unu karşılayabilir. Bu da dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin çatışmak yerine birbirini besleyen iki stratejik alan haline gelebileceğini gösteriyor.

SONUÇ: SU KRİZİ BİR UYARI, BİR FIRSAT VE BİR TEST

Avrupa’nın su krizine ilişkin bu tablo, aslında tüm dünyaya bir uyarı niteliğinde. Su israfı sadece çevresel bir zafiyet değil; enerji güvenliği, ekonomik rekabet ve toplumsal istikrar açısından da kırılgan bir geleceğin habercisi.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler içinse bu kriz, “yeşil büyüme” vizyonunun merkezine suyu ve enerjiyi birlikte yerleştirme gerekliliğini gösteriyor. Tarımda damla sulama, sanayide su geri dönüşümü, kentlerde akıllı şebeke yönetimi ve yenilenebilir enerji altyapısı, yalnızca çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlık stratejisi olarak ele alınmalı.

Sonuç olarak, Danfoss’un ortaya koyduğu tablo karamsar olsa da çözüm insanlığın elinde:

Her damla su, aslında geleceğin enerjisini temsil ediyor.

Ve bu enerji, yalnızca teknolojide değil, davranış biçimlerinde ve politik tercihlerde de yeni bir dönüşümü zorunlu kılıyor.

ZAFER ÖZCİVAN

Ekonomist-Yazar

