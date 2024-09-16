Büyük Balıkçılık Turnuvası, Rekor Katılım Ile Sona Erdi

Teos Marina'nın ev sahipliğinde ve StafuPro ana sponsorluğunda düzenlenen Tuna Masters TEOS 2024 Balıkçılık Turnuvası, dev orkinosların peşine düşen ekiplerin mücadelesi ve nefes kesen anlarıyla üç gün boyunca heyecan dolu sahnelere tanık oldu.

Balıkçılığının en prestijli turnuvalarından biri

Seferihisar Belediyesi himayesinde düzenlenen StafuPro Tuna Masters TEOS 2024, 9’uncu yılında rekor katılımla tamamlandı. Açık deniz balıkçılığının Türkiye ve Avrupa'daki en önemli etkinliklerinden biri haline gelen turnuva, 61 teknenin katılımıyla gerçekleşti. Denizin ustaları, dev orkinosları avlayarak hem yeteneklerini sergiledi hem de ödüller için kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya gösterilen yoğun ilgi, Tuna Masters serisinin Türkiye’nin balıkçılık takvimindeki yerini pekiştirdi.

FIUME ekibi büyük balıklarla şampiyon

Turnuvanın büyük kazananı FIUME ekibi oldu. Ekibin yakaladığı iki dev balık, toplamda 543,60 puan getirdi ve FIUME ekibi, 20.000₺ değerindeki büyük ödülün sahibi oldu. Ekibe ayrıca Raymarine Element 7 cihazı, Teos Marina'dan 7 günlük ücretsiz Karapark ve çekme-atma hizmeti gibi çeşitli ödüller de verildi. Ödülleri STAFU temsilcisi Burak Galip Akkurt takdim etti. FIUME ekibi bu başarısıyla şampiyonlar listesine adını yazdırarak turnuva tarihine geçti.

MGS ekibi ikincilikte

Turnuvada ikinci sırayı, yakaladığı 54,74 kg’lık balıkla MGS ekibi aldı. 328,44 puanla ikinci olan ekip, 15.000₺ değerindeki ödülün yanı sıra, Paru Marin’den Saragosa 6000 olta makinesi ve Sea Jet’ten boya hediyeleri ile onurlandırıldı. Ödüller, Teos Marina Müdürü Faruk Günlü tarafından verildi. MGS ekibinin bu başarısı, turnuvanın en çekişmeli anlarından birini yarattı.

STAFU ekibi üçüncü sırada

STAFU ekibi, 54,65 kg’lık dev balıklarıyla 327,9 puan toplayarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Ekip, 10.000₺ değerindeki ödülün yanı sıra Sea Jet’ten 5 litre boya ve Nora Marin'den gelen Ice Box hediyesiyle ödüllendirildi. STAFU ekibine ödüllerini Depar temsilcisi Vidal İtkin takdim etti. Turnuvanın son gününe kadar süren bu zorlu rekabet, tüm izleyicilerin dikkatini topladı.

En büyük balıkla öne çıktı

Turnuvada en büyük balığı yakalayan SHAMU ekibi, 61,72 kg ağırlığında dev bir orkinosla 370,32 puan toplayarak özel ödüllerin sahibi oldu. KG başına verilen nakit çek ödülünün yanı sıra, Höwk’ün 100. Yıl özel üretim Titan Red kamışı ve Sea Jet’ten boya gibi prestijli ödüllerle başarılarını kutladılar. SHAMU ekibine ödüller, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından verildi. Ekip, turnuvanın en büyük balığını yakalayarak tarihe geçti.

Teos Marina’nın turizmdeki yükselişi

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, bu yılki turnuvanın başarıyla sonuçlanmasından memnuniyetini dile getirerek, Teos Marina’nın sadece deniz sporlarına değil, bölgenin turizm ve ekonomik canlılığına da önemli katkılar sağladığını vurguladı. Günlü, “Teos Marina, Seferihisar’ın turizmdeki yükselen değerlerinden biri haline geldi. Deniz sporlarına verdiğimiz desteğin yanı sıra, bölgeye getirdiğimiz ekonomik hareketlilikten de büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuva, binlerce kişinin ilgisini çekti ve Seferihisar’ı uluslararası arenada bir kez daha ön plana çıkardı” dedi.