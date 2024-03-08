Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldiğini Bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 07.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 36.05 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Depremin Detayları

Muğla'da gerçekleşen depremin detayları şu şekildedir:

Büyüklük: 4.4

4.4 Derinlik: 36.05 kilometre

36.05 kilometre Yer: Marmaris ilçesi

Deprem, sabah saatlerinde yaşandı ve AFAD tarafından hemen duyuruldu. Depremin büyüklüğü ve derinliği, bölgedeki vatandaşlar arasında endişe ve korku yarattı.

AFAD'ın Açıklamaları

AFAD, deprem sonrasında bölgede herhangi bir olumsuz durum veya hasarın tespit edilip edilmediğine dair henüz bir bilgi vermedi. Ancak, deprem öncesi ve sonrasında AFAD'ın gerekli önlemleri almaya devam edeceği vurgulandı.