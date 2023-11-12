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Nijerya , son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun, Kaduna eyaleti ne bağlı Kampanin Doka köyünde silahlı çete üyeleri ne yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.