Gölde açan Nilüfer Çiçekleri, göl yüzeyinde 300 dekarlık bir alanı kaplayarak görkemli bir manzara oluşturuyor.

1 Haziran'da başlıyor

Nilüfer tarlalarını görmek isteyenler için tekne turları 1 Haziran'da başlıyor. Ege bölgesinin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Işıklı Gölü, Türkiye'nin en büyük Nilüfer tarlalarına ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Turlar sabah 08.00'de başlayacak ve gün boyu 18.00'e kadar devam edecek.

Tur 800 lira

Turların ücretlendirmesi ise şu şekilde yapıldı: Sundurlu Mahallesi'nden başlayan turlar 1 buçuk saatlik bir tur için bin lira, Beydilli Mahallesi'nden başlayan turlar ise 1 saatlik bir tur için 800 lira olarak belirlendi.