Sevgili dostlar hepinize merhabalar.

Bir önceki yazımın devamı niteliğindeki konuları irdeleyeceğimiz ve ilçe ilçe seçimlerdeki durumları analiz edeceğimiz yazımızla siz değerli okurlarımıza düşüncelerimi aktarmaya devam ediyorum. Bugün küçük Menderes bölgesindeki ilçelerimizin durumları konusunda görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Daha öncesinde geçen hafta Sayın cumhurbaşkanımızın İzmir Mitingi ile ilgili karşılaştırmaları, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden sonra yapmacağımı söylemiştim. Ancak her ikisini kıyaslayacak büyük mitingden farklı bir çalışma izledi CHP Genel Başkanı. Önce Ödemiş, Tire Bayındır, Torbalı ve Menderes daha sonra da Bayraklı'da vatandaşlara seslendi. Özellikle Bayraklı'da tüm taşıma gayretlerine rağmen meydanlarda vatandaşın gösterdiği reaksiyon inanılmaz. Dedim ya CHP’li seçmen ilk defa İzmir'de ciddi bir tepki ortaya koyuyor ve bu tepki de istikrar var. Yani seçim gidecek AK Parti gelecek kaygısı ile her şeye rağmen CHP'ye yönünü çeviren seçmen bu sefer istikrarlı bir tavırla CHP üst yönetimine olan tepkili duruşunu bozmuyor. Meydanların boş kalması mevcut belediye başkanlarının gösterdiği tavırdan ziyade bu seçmenin tavrı haline dönüşmüş durumda. CHP İl Başkanlığı da, CHP İlçe Teşkilatları da, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı da seçmeni hareketlendirecek enerjiyi sahaya hala yansıtabilmiş değil. Bu seçim sürecinde de yansıtacaklar gibi durmuyor. Bence seçmenimizin kararsızlar oranı baya düştü. Herkes hemen hemen iç dünyasında isteyerek, düşünerek veya partili duygusunu ön planda tutarak kararını verdi.

CHP tabanında ilçe adaylarının tanınmaması da bu saha daki sinerjinin oluşmamasında etkili olduğunu söylersek yanlış olmaz. Tüm bu karmaşada ödemiş Tire, Bayındır, Torbalı, Menderes, Bayraklı mitingleri CHP'nin İzmir'de yapacağı büyük miting öncesinde bir ölçü olmuştur sanırım.

Memleketim olması sebebiyle pozitif ayrımcılık yaparak Ödemiş’ten başlayayım genel analizimize. Ödemiş’te seçim 3 parti arasında geçiyor. AK Parti. CHP ve Demokrat Parti. Evet yanlış okumadınız DP adayı gazeteci Dilek Acar Güleç uzun zamandan beri sahada ve çok etkili bir kampanya ile karşılık buluyor ve seçimin kaderini onun alacağı oy belirleyecek gibi görünüyor. AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim’in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı her ne kadar sahalardan uzaklaşsa da ilçe teşkilatı bu açığı kapatmaya çalışıyor. Son süreçte sağlık her şeyden daha değerli. Bu asla göz ardı edilmemeli. Kendisine acil şifalar diliyorum.

CHP'nin meclis üyesi listesindeki isimler ile Belediye Başkan adayı Mustafa Turan arasındaki uyumlu çalışma performansı, seçmendeki etkiyi arttırdığı ve yükselen tempoda devam ettiği gözlerden kaçmıyor. AK Parti'nin Ödemiş’te bir hızlanmaya ihtiyacı olduğu kesin. Her iki partinin Belediye meclis üyesi listelerini karşılaştırdığımızda CHP’nin adaylarının seçime etkisinin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Tire'de ise seçim bölünen milliyetçi oyları ile MHP adayının AK Parti tabanında karşılığının bekleneni verememesi halkın nezdinde psikolojik üstünlüğün chp’ye geçtiği kanaatini uyandırmış durumda.

Son düzlükte mevcut belediye başkanı da sürpriz yapabilir. Bayındır AK Parti belediyeciliği noktasında Uğur Demirezen ile bir 5 yıl geçirdi. Karşısında CHP’li aday Davut Sakarsu var ve STK'larda etkili bir karşılığı var. Seçim çok yakın oy oranları ile gidiyor. Ama AK Parti seçimi burada önde tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Her ne olursa olsun Uğur Demirezen ilçesinde hükümetin de desteğini alarak iyi işler yaptı. Sevecen ve ulaşılabilir bir belediye başkanlığı onu her zaman favori yapmaya yeter. Torbalı'da işler önceki döneme göre daha da karmaşık. AK Parti'nin alacağını düşündüğüm yerlerden biri Torbalı. Ancak buradaki dem seçmeninin tavrı çok önemli rol oynayacak zira dem parti seçmeni CHP ile bir taban ittifakı yaparsa seçimi önde tamamlama ihtimalleri yüksek. Ancak bu seçimde adayların performansını dikkate almalıyız. Projeleri ve belediyecilik bilgisi ile Cumhur İttifakı'nın birlikteliği başarıyı getirebilir. Menderes'te seçmenin efem çukurundaki altın madeni ile alakalı, çevre hassasiyetine de bağlı, son zamanlarda chp belediye başkan adayı ile ilgili ilişkilerin kamuoyuna yansımasının etkileri sahada görülmeye başlandı. Menderes’te seçim CHP için kolay geçmeyecek. Menderes büyüyen, gelişen ve turizm alanlarına sahip bir ilçemiz. Hizmet noktasında her şey gözle görünür bir ilçemiz. CHP ve AK Parti belediyeciliğinin karşılaştırılmasının seçmen açısından çok rahat yapılacağı kesin. Selçuk'ta AK Parti beklenmedik bir hamle ile 2019 da mevcut belediye başkanı iken tekrar aday yapmadığı Zeynel Bakıcı'yı aday gösterdi. Demek ki neymiş 2019 da adayı değiştirmekle hata yapmış AK Parti. Başarılı bir belediye başkanı iken aday yapmamanın bedelini seçimde kaybetmekle cezalandırdı seçmen. Ancak bu kez işi daha zor Zeynel başkanın. CHP burada adayını değiştirmedi ve Filiz Sengel etkili bir siyasi figür selçuk’da. Hatta ismi Büyükşehir adaylığında ciddi bir şekilde gündemde kaldı uzun süre.

Bakalım iki başarılı belediye başkanının mücadelesinde kim kazanacak...

Ama emin olun her kim kazanırsa kazansın Selçuk ilçemiz kazanan olacak. İlçe analizlerimize sonraki yazılarımızda devam edeceğim.

Kıymetli dostlar;</div><div>Geldiğimiz noktada değerlendirmelerimiz gözlemlerimiz şeklinde ilerliyor. Bilimsel anlamda ise İzmir'de yapılan anketler AK Parti tarafını umutlandırırken CHP'yi de endişeye sevkettiğini söylemeden edemeyeceğim. AK Parti'nin bu fırsatı ne kadar başarılı bir şekilde değerlendirdiğinin ölçüsü sandıktan çıkacak. 2019 daki çıtayı geçmek için son 5 yılda göç ve seçmen kaymasının etkilerini de düşünerek, seçmenin tercihine etki edecek performansı göstermek gerek. 31 Mart yıkılmaz kalenin surlarında açılan gedikten yeni bir yönetimle mi buluşturacak İzmir’i.

Yoksa herşey eskisi gibi mi devam edecek. Bekleyelim görelim.

Kalın sağlıcakla.