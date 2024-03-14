HER SEÇİM BİR FIRSATTIR, İZMİR BU FIRSATI KAÇIRMAMALI

Sevgili dostlar hepinize yeni sayfalarımızdan seslenmenin sevinci ile merhabalar diyorum.

Yerel seçimlerde artık sandığa çok az zaman kaldı. Seçmen kararını vermek konusunda tercihlerini incelemeye devam ede dursun, adayların arasındaki kıyasıya mücadele sosyal medyada ve sokakta dozunu arttırarak devam ediyor.

Peki ne olacak seçimler diye sorulan soruların karşılığını 31 Mart gecesi öğreneceğiz. Biz bu süreçte partileri ve adayları inceleyip genel siyasetin yerel seçimlere etkilerini konuşalım istedim.

CHP'de İzmirli seçmenin tercihini ve iştahını artıracak bir büyükşehir adayı çıkmadı karşılarına. Sayın Tugay Karşıyaka'da gösterdiği vasat performansı seçimde de gösteriyor kanaatindeyim. Eski bir Karşıyaka seçmeni olarak Büyükşehirde başarılı olacağını şahsen düşünmüyorum. CHP’li seçmenin sadece büyükşehir adayı değil ilçe belediye başkan adayları da “değişim” adı altında yenilendi. Adaylara baktığımızda da seçmenin sahada gösterdiği serzenişlere muhatap olmamayı tercih ederek ve biz daha iyisini yapacağız ve bu yanlışları düzelteceğiz sözlerini, geçmişi reddeden ve sahip çıkmayan anlayışı görüyoruz. İzmir’in köy görüntüsünden uzaklaşması gerektiğini düşünenler kentsel dönüşüm ve yenilenecek kent estetiğini isteyenler tercihlerini değiştireceklerini açık açık ifade de ediyorlar. İlk defa İzmirli CHP'li seçmen oy vermeyeceğini söylüyor ve bu konuda rakip adayların vaadlerine ön yargılı yaklaşmıyorlar. İlk defa AK Partili adaylar sahada terslenmeden ve projelerini anlatabilecekleri kendilerini dinleyen İzmirli seçmen kitlesi buluyorlar. Bu CHP için korkunç bir uyarı olmalı aslında. Bu arada AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hamza Dağ’ın performansı İzmir’e özgü hassasiyet noktalarına vurgu yapan çalışmaları karşılık bulacak bu kesin. AK Parti'nin lokomotif adayları var ilçelerde gösterdiği başarılar ile de Hamza Dağ’a büyük destek veriyorlar.

AK Parti seçimi kazanacak ise merkezde en az 3 ilçe yi kazanmalı ve tüm merkezdeki ilçelerde oylarını arttırmalı. Konak, Buca ve Karabağlar'da ben seçimlerin beklenmedik bir performans ile tamamlanacağını düşünüyorum. Konak'ta Ceyda Bölünmez Çankırı harika işler yapıyor. İletişimdeki becerileri ve İzmirli seçmenin aradığı sıcaklığı sokakta göstermesi onun başarısının altındaki en önemli gerçek. Sosyal medyada ve görsel baskıdaki sokaktaki hakimiyeti ise inanılmaz. Büyükşehir belediye başkan adayı gibi çalışıyor. Buca'da Adnan Öztekin ise her kesimden oy alabilme kabiliyeti olduğunu gösterdi. Buca'nın demografik yapısına bakıldığında tüm partilerin seçmenlerinden destek görüyor. Son günlerde Buca CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayı hakkında çıkan ve hala cevaplanmayan villalar ile ilgili gelişmeler yarışı AK Parti ile İYİ Parti arasında geçecek düşüncesine doğru gidiyor. Karabağlarda eski kaymakam Sadık Bey ise çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor ve halkın teveccühü var kendisine. Karşısındaki adayın Karabağlar ile ilgili bir geçmişinin olmamasını avantaj olarak kullansada kendisi de orada ikamet etmemesinin dezavantajını yaşayacak. Ez cümle İzmir genelinde yapılacak tüm çalışmalar büyük sürprizlerin geleceğine dair ipuçları ile dolu ancak seçim sandıktan çıkmadan kazanılmaz deyip tüm adaylara başarılar dilemek istiyorum. Zira aday olmak kolay değildir.

İzmir'de son büyük olay ise sayın cumhurbaşkanımızın şehri ziyaretleri ve miting oldu. Yerel basında ve televizyonda izledik, her zaman ki gibi cumhurbaşkanı konvoyu gündem oldu. Trafikte oluşturduğu rahatsızlık insanları sinirlendirdi vs... Ama unutmamak da gerekir güvenlik ihmale gelmez. Hatta hiçbir şekilde hiçbir yerde ihmal edilemez. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın yapılan miting ile ilgili yaptığı paylaşımları gördük. 100 bin rakamı da bizzat sayın cumhurbaşkanımızın ağzından deklare edildi. Birçok İzmir mitingi izlemiş düzenlemiş ve fiili olarak içinde yer almış bir kişi olarak bu rakamları çok inandırıcı bulmadığımı söylemek istiyorum. İzmir AK Parti teşkilatları bence iyi bir sınav veremedi. Daha derli toplu olmalıydı. Ben ekibin enerjisinin İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı yakalayamadığını düşünüyorum. Miting komitesinde yer alan arkadaşlar eski teşkilat başkanları ve grup başkan vekilleri yıllardır aynı işleri yapan arkadaşlar bence artık yeni arkadaşların genç ve enerjisi yüksek insanların belki de bu organizasyonda yer alması gerekli. Önümüzde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir programı var orada bakacağız ve teşkilatları karşılaştıracağız.

Herşey gönlünüzce olsun. Her seçim bir fırsattır, umarım izmir bu kez fırsatı kaçırmaz ve güzel şehir muhteşem şehre dönüşür.

Kalın sağlıcakla.