“İzmir’e ve Alsancak’a emek verenler” ödül töreni bu yıl 12. kez, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Konak Belediyesi Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda yoğun bir davetli topluluğunun katılımı ile gerçekleşti.

Dilek Olcay, Erdal İzgi, Metin Öney

Ödül töreninde, Konak Belediye Başkanı Nilgün Çınarlı Mutlu, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Olcay, yönetim kurulu üyeleri Ertan Görün, Erdem Meço, Mengü Dülger Karaoğlanoğlu, İlgi Oğuzbayır, Tamer Hepağır, Cengiz Şengün, Klodin Levi, Filiz Güleç de hazır bulundu.

Aysel Gürsoy, Nazan Pedükcoşkun

Bahar Pelit, Nilgün Güney

Çağlayan-Güler Bilgen

Dilek Olcay,Gülsen Özkan, Güler Bilgen

Gülsen Özkan, Güler Bilgen

Selçuk Atasever, Luiza Şaul, Erdoğan Atasever

Tamer-Tamay Hepağır

İlknur Becerik, Şennur Aytemiz