CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, Balatçık Seçim Ofisi’nde Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrencileri ve Öğrenci Temsilcileriyle bir araya geldi. Gençlerin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayan Yıldız, büyük ilgi gördü. "Kendisine bir yol seçen, bir hikâye yazmak isteyen tüm arkadaşlarımın yanındayım. Sizler bugün olduğunuz kadar, geleceksiniz de. Çiğli’yi bu sokakları sahiplenin. Burada zaman geçirin, ülkeye, ilçemize kafa yorun. Projelerinizi benimle paylaşın. Bütün kapılarım sizlere açık" şeklinde konuştu.

Yıldız’ın Buluşmasından Başlıklar:

Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencileriyle yapılan buluşmanın renkli sohbetlere sahne olduğu belirtildi. Öğrencilerin barınma sorunu, kültür-sanat faaliyetleri, sokak hayvanları gibi konularda merak ettikleri soruları sorduğu ifade edildi. Yıldız'ın gençlere yönelik tam donanımlı, akıllı kütüphane, kent lokantası ve Ahmed Arif Kültür Merkezi projelerini anlattığı vurgulandı. Başkan adayı, gençlere hitaben, "Belediye başkanı olursam, sizlerle el ele vereceğim. Gençlerimiz için, öğrencilerimiz için projelerimiz var. Hepsi sizlerin ihtiyaçlarından doğdu. Barınma ve beslenmeden başlayarak, zaman geçirebileceğiniz, eğitim ve sosyal tesislere kadar pek çok ihtiyacınıza yanıt alabileceğiniz projelerimiz var" dedi. Yıldız'ın gençlere yönelik cesaretlendirici sözleri, "Üniversiteyi bırakan, yurt dışına giden, gitmek isteyen milyonlarca gencimiz var. Ama kalmalı mücadele etmeliyiz. Pes etmek yakışmaz" şeklinde belirtildi.

Projelerinizi bekliyorum…

“Üniversitede, karşımıza başarılar elde etmiş kişiler geldiğinde; ben de bir gün böyle bir toplantının konuğu olur muyum; diyordum. Oldum. Bana bu şansı verdiği için partime ve sizlere teşekkür ediyorum.” diyen CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız; öğrencilerden kendisini bir ağabey olarak görmesini istedi. Yıldız, şöyle konuştu; “Sizlerle birlikte olunca gözümde üniversite anıları canlandı. Aynı yollardan ben de geçtim. Ben nasıl okuduğum şehre bağlıysam, biliyorum siz de buraya bağlı olacaksınız. Çiğli’yi, sokaklarını sahiplenin. Memlekette neler olup bitiyor kafa yorun. Bakın Pazar yerlerinin haline; sorumluluk sahibi olanların durumu daha da vahim. Çok ciddi krizlerle boğuşuyoruz. Ben sizin buradaki hayatınızı kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağım. Siz de ilçemize katılın, projelerinizi önerilerinizi benimle paylaşın.” Yıldız, gençlerle üniversite anılarını da paylaştı. Keyifli diyalogların yaşandığı gençlik buluşmasında öğrenciler özgürce sorularını sordu; Yıldız da tümünü tek tek yanıtladı. CHP’nin, bir değişim başlattığına dikkat çeken Onur Emrah Yıldız; gençleri oyları ve tüm katkılarıyla bu değişime katalizör olmaya davet etti.