Göz sağlığı için büyük öneme sahip ve estetik arayışlarına cevap veren optik sektörü, Optic World İzmir Fuarı’nda bir araya geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, İzmir Ticaret Odası 32. Gözlükçülük Meslek Komitesi’nin önerisi ve öncülüğü ile 3. Bölge Optisyen-Gözlükçüler Odası katkılarıyla hayata geçirilen Optic World İzmir - Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, 8 Mart 2024 Cuma günü fuarizmir’de kapılarını ziyarete açıyor. Optik ve gözlük sektöründe hem ulusal hem de çok sayıda uluslararası üretici firmayı ağırlayacak Optic World İzmir’de, her pazar segmentinden optik ve güneş gözlüğü çerçeveleri, gözlük camları, kontakt lensler, oftalmolojik cihazlar, gözlük aksesuarları, atölye ve laboratuvarlara yönelik ekipman ve aletler, makine ve hizmetler olmak üzere sektörün tamamı yer alacak. Üreticiler, distribütörler, perakende mağaza zincirleri ve sektör çalışanları, fuar boyunca en yeni ürünleri inceleme ve sektördeki yenilikleri yakından takip etme fırsatı bulacak.

Optic World İzmir, sadece optik sektörünün gelişimine katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası rekabet ortamında Türkiye’nin optik endüstrisini gözler önüne sererek yeni iş birliklerinin ve fırsatların doğmasına imkan tanıyacak. Ayrıca, fuarın düzenlenmesiyle İzmir’in optik sektöründeki konumu ve potansiyeli de vurgulanacak. Fuar, optik sektörünün öncülerini ve ileri teknoloji ürünlerini bir araya getirerek katılımcılara sektördeki son gelişmeleri takip etme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı da sunacak. Fuarda gerçekleştirilecek B2B programlarına da Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 100’e yakın sektör profesyoneli yabancı ziyaretçinin katılması bekleniyor.



FUAR BOYUNCA FARKLI SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞECEK

Fuar kapsamında üç gün boyunca farklı konularda birçok söyleşi de gerçekleştirilecek. Cuma günü saat 14:00’teki “Optisyenlik Mesleğinin Geleceğinde Gençlerin Rolü” başlıklı oturumda Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak, Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası Genç Optisyenler Komisyonu Başkanı Furkan Özaltolmaz, Gözkoop Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Nuri Gizer ve Optik Sektörü Eğitim Danışmanı Volkan Erkul konuşmacı olarak yer alacak. Cumartesi günü saat 14:00’te Beta Optik’ten Emre Doğan ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Kontakt Lens Eğitmeni ve Bb Lens Firma Genel Müdürü İzzet Cicik’un konuşmacı olduğu “Miyopi Kontrol Mercekleri ve Miyopide Kullanılan Kontak Lensler”, saat 15:30’da İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Öğr. Gör. Dr. Hasan Durmuş’un konuşmacı olduğu “Optisyenlik Alanındaki Teknolojik Gelişmeler ve Yapay Zekanın Yeri”, Pazar günü ise saat 14:00’te Adellens Optik Ege Bölge Müdürü Şenol Emerce’nin konuşmacı olduğu “Freeform Teknolojileri ve Multifokal Mercekler” başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.



OYUNLARLA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek oyunlar ve etkinliklerle de farkındalık oluşturması amaçlanıyor. Optidart oyunuyla ziyaretçiler, görüntüyü saptırma özelliği olan prizma merceklerle hazırlanmış gözlüğü kullanarak gözlük montajında ortaya çıkabilecek prizmatik etki hakkında bilgi sahibi olacak. Renkli Sayılar oyunuyla farklı renk düzenine göre hazırlanmış test ile hem renk körlüğü testi yapılacak hem de kırmızı ve yeşilin nasıl ayırt edilebildiği öğrenilecek. Kör Nokta oyunuyla ise merkezi görmeyi zorlaştırarak kişilerin yaşam konforunu olumsuz etkileyen Sarı Nokta hastalığı hakkında bilgi sahibi olup hastalarla empati yapılabilmesi amaçlanıyor. Özel olarak hazırlanan Karanlık Oda ise görmenin önemi, görme engellilerle empati yapabilme, ışığın ve kontrastın önemi vurgulanıyor. Fuar kapsamında, ayrıca, Acıbadem Üniversitesi Uzman Öğretici Turgut Çakar küratörlüğünde “Amacına Göre Gözlük Sergisi” de düzenleniyor.

Fuar; T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İEOSB), Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği (TOGB), 3. Bölge Optisyen-Gözlükçüler Odası (İOGO) tarafından destekleniyor.