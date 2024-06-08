Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Bursa’da bir ilk olan Su Oyunları Parkı, yaza merhaba dediği sezonun ilk gününde çocuklarla doldu taştı. Çocuklar, 35 dereceyi bulan sıcaklıkta hem eğlendi hem de serinledi. Aileler ise büyük mutluluk içerisinde oynayan çocuklarını, imrenerek izledi.BURSA (İGFA) - Yaz aylarında çocukların eğlenerek serinlemesi adına Sukaypark Tesisleri içerisinde hayata geçirilen Su Oyunları Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte kapılarını çocuklara açtı. 2018 yılından bu yana, yaz aylarında çocukların vazgeçilmez adresi olan park, bu yıl da yaz sezonunun ilk gününde çocukların akınına uğradı. Çocukların her fırsatta eğlenceli vakit geçirmesi adına 660 metrekare alan üzerine kurulan Su oyunları Parkı’nda, su kaydırağından su çemberlerine, su palmiyesinden su jetine kadar 20 çeşit oyun yer alıyor. Yenilenen yüzüyle 2024 yazına merhaba diyen parka gelen çocuklar, suların altında koşuşturarak hem eğlenmenin hem de serinlemenin keyfini yaşadı. Dolan kovaların altında bekleyen çocuklar, başlarından aşağı dökülen su ile mutluluklarına mutluluk kattı.

Aileler ise 35 dereceyi bulan sıcaklıkta, çocuklarının sular altındaki koşuşturmacalarını, bağırışlarını ve eğlenmelerini imrenerek izledi. Keşke bizde çocuk olsak da bu eğlenceyi yaşasak diyen aileler, sıcak yaz günlerinde çocuklara güzel bir eğlence imkanı sunan ve onlara büyük bir mutluluk yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

Su Oyunları Parkı, haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında çocuklara hizmet verecek.