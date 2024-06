Osmangazi Belediyesi, dar gelirli vatandaşların, esnaf ve öğrencilerin düşük ücretlerle sağlıklı gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak adına Osmangazi Halk Lokantası’nı hizmete açtı. Önlüğünü giyerek kazanların başına geçen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 4 çeşidi 80 liradan satılan yemeklerin ilk servisini yaptı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın ilk halk lokantası olan Osmangazi Halk Lokantası’nı vatandaşların hizmetine sundu. Osmangazi halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşımı için hayata geçirilen Osmangazi Halk Lokantası, Osmangazi Meydanı’nda açıldı. Hafta içi her gün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek olan lokantada, 4 çeşit yemek 80 liradan satılacak. Günlük ortalama 1000 kişilik yemeğin çıkacağı Osmangazi Halk Lokantası’nda aynı anda 300 kişi ağırlanabilecek. Osmangazi Halk Lokantası’nın açılış gününde mercimek çorbası, orman kebabı, pirinç pilavı ve ayrandan oluşan menü vatandaşlara servis edildi. Osmangazi Halk Lokantası, hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı olacak.

Osmangazi Halk Lokantası, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tören ile hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

AYDIN: “MALİYETİNE YEMEK SATIŞI YAPIYORUZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ortada. Ekonomik sıkıntılar, her geçen gün vatandaşlarımızı boğmaya devam ediyor. Bayram öncesi vatandaşlarımız ekonomik sıkıntıların yansımalarını çok ağır bir şekilde hissediyor. Asgari ücret, açlık sınırının yarısına düşmüş durumda. Emeklilerimizin durumu ise ortada. Emekli maaşları, hayatta kalmayı imkansız hale getirecek bir seviyede. Bu ekonomik tablo içerisinde, dar gelirli vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak adına Osmangazi Halk Lokantası hizmetini başlatıyoruz. Burada vatandaşlarımıza maliyetine yemek satışı yapıyoruz” dedi.

“ESNAFIMIZA RAKİP OLMAK DÜŞÜNCESİNDE DEĞİLİZ”

Osmangazi Halk Lokantası projesini hayata geçirmelerindeki tek amacın dar gelirli yurttaşlara uygun fiyata yemek yeme imkanı sunmak olduğunun altını çizen Başkan Aydın, “Şunu belirtmek isterim ki biz, esnafımıza rakip olmak, onlarla rekabet etmek gibi bir düşüncede değiliz. Bizim temel amacımız, dar gelirli yurttaşlarımızın uygun fiyata yemek yemelerini sağlamak. Birkaç tane daha Osmangazi Halk Lokantası açabiliriz. Ancak çok sayıda açmayı düşünmüyoruz. İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 3 yıldır bu hizmeti çok güzel şekilde yapıyor. Türkiye’de bunun örnekleri artarak çoğalıyor. Biz de ilk Osmangazi Halk Lokantası’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ÖZTÜRK: “VATANDAŞIMIZIN DERDİ İLE DERTLENİYORUZ”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’ın en önemli icraatlarından biri olan Osmangazi Halk Lokantası’nın ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler her zaman vatandaşımızın derdi ile dertleniyoruz. Ekonomik sıkıntılar içerisinde yaşamaya çalışan milletimizin derdine bir nebze de olsun çare olabilmek adına bu projeleri hayata geçiriyoruz. Aslında olması gereken halkın tamamının zenginleşmesidir. Ancak ne yazık ki ülkemizde vatandaşlarımız her geçen gün daha da fakirleşmektedir. Hayat pahalılığından vatandaşlarımız evlerine et götüremez duruma geldi. Açtığımız bu halk lokantaları ile vatandaşlarımıza ucuz ve sağlıklı yemekler sunmaya gayret ediyoruz. Bursa’nın kalbi Osmangazi’de bu kadar anlamlı bir projeyi hayata geçiren Erkan Aydın başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte Osmangazi Halk Lokantası’nı vatandaşların hizmetine açıldı. Başkan Aydın, açılışından ardından önlüğünü giyerek kazanların başına geçip, vatandaşlara ilk servisi yaptı.

“ÇORBA FİYATINA 4 ÇEŞİT YEMEK YİYORUZ”

Osmangazi Halk Lokantası’na büyük ilgi gösteren ve açılış öncesinde uzun kuyruklar oluşturan Osmangazililer, yapılan hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirdiler. Bir çorba fiyatına 4 çeşit yemek yediklerini ifade eden yurttaşlar, “Yemekler hem lezzetli hem ucuz. Halk adına yapılan en güzel hizmetlerden bir tanesi. Yüksek fiyatlardan dolayı, dışarda yemek yiyemez olmuştuk. Bu hizmeti bizlere sunarak uygun fiyata lezzeti yemeklerle buluşturan Erkan Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.