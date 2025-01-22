Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Feray Kanbolat ve kızı Oya Kanbolat da hayatını kaybetti. Kızı ve torunun kimlik tespiti için DNA örneği veren Sema Şahin, "Ben bu yaşta bu acıyı tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Otel sahiplerinden hesap soracağım" dedi.

Sema Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren kızı Feray Kanbolat ve torunu Oya Kanbolat'ın kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumunda DNA örneği verdi.

Sema Şahin, kızı ve torununun hayatını kaybettiği yangından televizyondan haberdar olduğunu söyleyerek, “Ben anne olarak iki canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. İmza kampanyaları başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler” diye konuştu.

"İtfaiyenin geç gelmesi kınıyorum"

“Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş” diyen acılı anne Şahin, şunları söyledi:

“Ben DNA verdim. Bu itfaiyenin geç gelmesi eleştiriyorum, kınıyorum. Ve bu devletin bizleri başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Yangın merdiveni var mı yok mu, kapıları açık mı, bir uyarı levhası yok mu? Niçin otele girenlere böyle ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti.”