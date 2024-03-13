CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ziyaretinin ikinci gününde halkla buluşmalarına devam ediyor. İki günlük program kapsamında dün iş dünyası ve mitinglere katılan Özel, bugün Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes ve Torbalı ilçelerinde halk buluşmaları düzenleyecek.

İzmir İş Dünyası Buluşması ve Mitingler

Dün İzmir'e gelen Özgür Özel, ilk olarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen İzmir İş Dünyası Buluşması'na katılan Özel, ardından Bayraklı'da Deprem Anıtı Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingin ardından Bornova'da bir iftar programına katıldı.

Bugünün Programı: Halk Buluşmaları ve İftar

Özgür Özel, bugün Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes ve Torbalı ilçelerinde halk buluşmaları düzenleyecek. Bu buluşmalarda CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe adayları için destek isteyecek. Özel, günün son programında ise Torbalı'da bir iftar sofrasına katılacak.