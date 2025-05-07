Pakistan ile Hindistan arasında bir süredir yaşanan gerginlik sıcak savaşa döndü. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi. Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurarak, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı" açıklamasını yaptı.

Pakistan ile Hindistan arasında bir süredir yaşanan gerginlik sıcak savaşa döndü. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi. Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu.