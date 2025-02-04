Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin geleneksel yemin töreninde, Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını dile getirmeleri bazı kesimler tarafından hedef gösterildi. Tören sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB), önce teğmenler hakkında herhangi bir inceleme olmadığını açıklasa da daha sonra soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda oy çokluğuyla Kara Harp Okulu’ndan ihraç edilen teğmenler arasında, dönem birincisi olan ve erkeklerin dahi tamamlamakta zorlandığı komandoluk eğitimini başarıyla bitiren Teğmen Ebru Eroğlu da yer aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) önünde yapılan savunmada Ebru Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben eve gittiğimde annem 'Çamaşırlarını neden bir arada atıyorsun? Renklerin birbirine girmiş.' dediğinde, 'Anne, ben devletin suyunu boşa harcamam.' cevabını verdim. Boşa yanan açık bir lamba gördüğümde, boşa akan bir musluk gördüğümde kapatırım. Çünkü ben Harbiyeliyim."

"Netice ne olursa olsun, Harp Okulu rozetimi alamayacaklar. Biz önce Mustafa Kemal'in sıra arkadaşı olduk, daha sonra silah arkadaşı olduk. Atatürk'ün askeriyiz."

"Kadın avukatlarımız buradaysa, ben buradaysam Atatürk'ün sayesinde."

Eroğlu’nun bu tarihi savunması, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kişi genç teğmenin vatansever duruşunu ve cesaretini takdir etti.