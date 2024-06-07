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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/onlDzt7PDE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2024

AİLEM 98 bin 319 çağrıya çeviri desteği sağladı

AİLEM 98 bin 319 çağrıya çeviri desteği sağladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

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