Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

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