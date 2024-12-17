Geçtiğimiz hafta gerçekleşen The Game Awards töreninde The Witcher 4 fragmanı, serinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Fragmanda, yeni ana karakter olarak Ciri’nin öne çıkacağı netleşirken, aktristinin değiştiği söylentileri de başladı.

Geliştirici stüdyo CD Projekt Red, bu söylentileri doğrulayarak Ciara Berkeley’in artık Ciri’yi seslendireceğini açıkladı. Stüdyo, TheGamer’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ciara Berkeley, The Witcher 4 sinematik tanıtım fragmanı için Ciri rolünü üstlendi. Ciara, bizi coşkusu ve vokal oyunculuk becerileriyle etkileyen yetenekli bir oyuncu. Ciri’yi, hem karaktere sadık hem de serinin hayranları için heyecan verici bir şekilde hayata geçirdiğine inanıyoruz.”

Fragmandan oyuna geçiş gerçekleşecek

Berkeley’in, sadece fragmanda değil, oyunun tamamında da Ciri’yi seslendireceği resmen doğrulandı. Ancak stüdyo, daha önce Ciri’ye hayat veren Jo Wyatt’ın neden değiştirildiğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Geralt fragmanda geri döndü!

Fragmanın sonunda duyulan sesin, serinin ikonik karakteri Geralt of Rivia’nın seslendirme sanatçısı Doug Cockle’a ait olduğu doğrulandı. Bu, Geralt’ın The Witcher 4’te bir şekilde geri dönebileceği söylentilerini güçlendirdi.

Hayranlar çıkış tarihini bekliyor

The Witcher 4 için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak fragman, oyunun gelişim sürecinin önemli bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Serinin hayranları, Ciri’nin merkezde olacağı bu yeni hikayeyi büyük bir heyecanla bekliyor.