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CHP'li Başkan Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı

CHP'li Başkan Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
28 Eylül 2021 Salı 15:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP Gençlik Örgütleri Genel Sekreteri Caner Çaykara şunları ifade ett:

Yol arkadaşımız, Denizli İl Gençlik Kolları başkanımız Tugay Odabaşıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Faşizmin zindanları bizi korkutamayacak; baskılarınız yıldıramayacak! Mücadelemiz hak, hukuk ve adalet yerini buluncaya dek sürecek.Tugay Odabaşıoğlu yalnız değildir.

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

Etiketler; #chp #tugay odabaşıoğlu #chp tutuklama #erdoğana hakaret tutuklama
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