CHP’li Sertel: Saraylara harcanan para ile 84 bin kişilik yurt yapılabilirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye genelinde bir krize dönüşen, öğrencilerin parklarda yatmasıyla devam eden yurt sorununu Meclis gündemine taşıdı

Yazlık, kışlık ve Ankara’daki kaçak saray olmak üzere sadece üç saraya bu yıl harcanan para ile 84 bin kişinin kalacağı 84 ayrı yurt yapılabileceğini söyleyen Atila Sertel, “Saray düşkünü, saray yapmaktan başka aklını hiçbir işe yormayacak duruma gelmiş tek adam her biri bin kişilik toplamda 84 bin kişinin kalabileceği 84 ayrı yurt yaptırabilirdi. 84 bin öğrencinin kalabileceği yurtların parası ne yazık ki tek adam tarafından üç ayrı saraya harcandı. Ve öğrencilerimiz ne yazık ki sokakta. Öğrenciler sokakta kalmış, parklarda yatmış. Tek adamın umurunda mı” dedi.

Ev kiralarının yüksekliğinden dolayı özel ve devlet yurtlarına olan talebin kat be kat arttığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tek adam rejiminin çözüm değil sorun ürettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER YERSİZ YURTSUZ KALDI

Cumhurbaşkanı için yapılan yazlık ve kışlık saraylardan örnek veren CHP’li Atila Sertel, şunları söyledi:

“Bugün bin kişilik bir yurdun ortalama maliyeti 50 milyon civarında. Buradan hareketle 99 milyona mal olacak olan Bitlis Ahlat’taki kışlık saraya harcanan para yurt yapımına harcansaydı her biri 500 kişilik toplamda 2 bin kişi kapasiteli 4 ayrı yurt yapılabilirdi. Yine Marmaris’te yapılan yazlık saraya harcanan para 640 milyon TL. Bu 640 milyon TL eğer yurtlar için harcanmış olsaydı her biri bin kişilik toplamda 13 bin kişinin barınacağı 13 ayrı yurt yapılabilirdi. Cumhurbaşkanlığı sarayının bakım, onarım ve taşıt alım giderleri için bu yıl harcanan para 448 milyon lira. Bu parayla da her biri bin kişilik toplamda 9 bin kişilik 9 ayrı yurt yapılabilirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ek hizmet binasına harcanan 3 milyar TL ile her biri bin kişilik toplamda 60 bin kişilik 60 ayrı yurt yapılabilirdi. Özetle, yeni yapılan iki saray ve Beştepe’deki kaçak sarayın bakımı için harcanan paralarla 84 bin öğrencinin kalabileceği, biner kişilik 84 ayrı yurt yapılabilirdi. Tek adam kendi saraylarına yatırım yapacağına yurtlara yatırım yapsaydı hiçbir öğrenci yersiz yurtsuz kalmazdı.”

UMUT DAHİ VEREMİYORLAR

Yurt konusunda sessizliğe bürünen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na iki ayrı soru önergesi verdiğini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Türkiye genelinde kaç yurt var? Bu yurtların toplam kapasitesi nedir? Kaç bin öğrenci başvurdu kaç bini yerleşti kaç bini açıkta kaldı? Yeni yurt yapmayı ve öğrencilerin barınma sorunlarını gidermeyi düşünüyor musunuz diye sorduk. Sorduk ama bunların ne bize verecek cevapları var ne de topluma verecekleri bir umutları var” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurtlarla ilgili “Bir yıl içinde yurt sorununu çözemezsem istifa ederim” sözünü hatırlatan Atila Sertel, ilk seçimde iktidara gelecek olan Cumhuriyet Partisi’nin diğer bütün sorunlar gibi yurt sorununu da çözeceğini vurguladı.