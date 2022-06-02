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Erdoğan'ın 10 sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a 10 soru sordu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sormuş ve yanıt istemişti. Dün Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu 10 soruya da yanıt verdi ve kendisi de Erdoğan'a 10 soru sordu. Şimdi Kılıçdaroğlu yanıt bekliyor

Erdoğan'ın 10 sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a 10 soru sordu!
02 Haziran 2022 Perşembe 08:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

ERDOĞAN'IN SORULARINI CEVAPLADI

"Erdoğan, milletimize seslenmişsin. 'Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar' havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini yönelttiği 10 soruyu cevapladı.

İşte o sorular ve cevapları

Daha sonra saat 23.00'ı işaret eden Kılıçdaroğlu kendisi de Erdoğan'a sorularını yöneltti. Şimde Kılıçdaroğlu yanıt bekliyor.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #erdoğan #10 soru
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