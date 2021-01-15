Kılıçdaroğlu'ndan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı aşı olmuş, parti liderlerine de aşı çağrısında bulunmuştu. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi

Dün Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı sonrası parti liderlerine ve milletvekillerine de çağrı yapmıştı. Erdoğan, vatandaşlara örnek olması adına parti liderlerinin aşı olmasını istemişti.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını belirten Kılıçdaroğlu, aşı olmayı kabul ettiğini söyledi. Koca'nın kendisine 'gerekirse size refakat ederim' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, aşının kendisine ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz karar vermediklerini ifade etti.

ERDOĞAN AŞI OLDU

İLK AŞIYI BAKAN KOCA OLDU