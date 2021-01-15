YERLİ JASON STATHAM
YERLİ JASON STATHAM
0
WHATSAPP'TAN YENİ AÇIKLAMA
WHATSAPP'TAN YENİ AÇIKLAMA
0
ERKEN BOŞALMA DEPRESYON NEDERİ
ERKEN BOŞALMA DEPRESYON NEDERİ
0
EVDEN ÇALIŞMA TÜKENMİŞLİK NEDENİ
EVDEN ÇALIŞMA TÜKENMİŞLİK NEDENİ
0

Kılıçdaroğlu'ndan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı aşı olmuş, parti liderlerine de aşı çağrısında bulunmuştu. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'ndan aşı açıklaması
15 Ocak 2021 Cuma 10:46

Dün Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı sonrası parti liderlerine ve milletvekillerine de çağrı yapmıştı. Erdoğan, vatandaşlara örnek olması adına parti liderlerinin aşı olmasını istemişti.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını belirten Kılıçdaroğlu, aşı olmayı kabul ettiğini söyledi. Koca'nın kendisine 'gerekirse size refakat ederim' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, aşının kendisine ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz karar vermediklerini ifade etti.

ERDOĞAN AŞI OLDU

İLK AŞIYI BAKAN KOCA OLDU

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu aşı #koronavirüs aşısı
Önceki Haber
Erken boşalma depresyon nedeni
Sonraki Haber
20 depremzede aile daha evlerine kavuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.