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Kılıçdaroğlu: Ya elektrik faturaları inmeli ya da halka destek verilmeli

Elektriğe üst üste zam yapıldı. Faturaları kabarık gelen vatandaşlar buna tepki gösterirken, elektrik şirketlerinin yeniden zam talebinde olduğu öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu duruma tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu: Ya elektrik faturaları inmeli ya da halka destek verilmeli
28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın! Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız'' ifadelerini kullandı.

Etiketler; #chp #elektrik faturası #kemal kılıçdaroğlu #elektrik şirketleri
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