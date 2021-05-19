Sürekli'den 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize güveniyoruz

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı

19 Mayıs mesajı yayımlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, istiklal mücadelesinin ateşini yaktığı bu tarihin ruhuna sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı. Türk milletinin, istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda nasıl bir destan yazabileceğini tüm dünyanın bildiğini belirten Sürekli, gençlerin bu ruhu yaşatacak en büyük değer ve güvence olduğuna dikkat çekti.

Merhamet dilenmekle istiklal kurtarılmaz…



Atatürk’ün “Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istikIaIi kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.” sözlerini hatırlatan Sürekli, mesajında şu ifadelere yer verdi; “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi; azim, cesaret ve kararlılıkla elde edilen destansı bir zafere dönüşmüştür. Bu zafer de Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Esarete ve zulme başkaldıran yoksul ve bitkin Türk Milleti, bağımsızlık aşkıyla verdiği bu eşsiz mücadele ile tüm dünya mazlumlarına örnek olmuştur. Bugün sahip olduğumuz değerler; bağımsızlığımız, Cumhuriyet ve milli egemenlik o muazzam iradenin eseridir. Bize düşen, bu emanete sonuna kadar sahip çıkarak bayrağı yere düşürmemek, ülkemizin her alanda güçlenmesi için çok çalışmaktır.”

Gençlerimize güveniyoruz…



Bu şanlı tarihin, gençlerin omuzlarında geleceğe taşınacağını ve onlara sonsuz güven duyduklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerine şöyle devam etti; “Gençlerimize duyduğumuz güven, asla sözde olmadı. Onlarla iş hayatında, sosyal hayatta, siyasette birlikte, omuz omuza üretmenin yollarını açıyoruz. Devlet yönetiminde söz sahibi olmaları için seçme ve seçilme yaşını 18’e indirmemiz bunun örneğidir. Girişimci gençlerimize yarattığımız destekler, eğitim alanındaki reformlarımız bu güvenin göstergesidir. Onların, gücünü köklerinden alan; yenilik ve gelişmelere açık bireyler olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; başta gençlerimizin olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.’’