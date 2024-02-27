Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün görülen davada Ukrayna’daki savaş hakkında karşıt ifadeler kullandığı ileri sürülen Memorial İnsan Hakları Örgütünün Yöneticisi Oleg Orlov, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Örgütten yapılan açıklamada, “Meslektaşımız, dostumuz ve yoldaşımız artık parmaklıklar ardında, bu da çabalarımızı daha da fazla birleştirmemiz gerektiği anlamına geliyor, artık uğruna savaşacak daha çok insanımız var. Orlov gerçeği yüksek sesle söylediği için hapse atıldı. Savaştan ve Rus devletinin işlediği suçlardan bahsetti. Orlov'un sesi çoğumuzun sesidir. İnsan hakları savunucularının, aktivistlerin, Rusya vatandaşlarının ve dünyanın sesidir. Suçlu bulunarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı” denildi.