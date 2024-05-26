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Daha sonra Ferizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Semahat Akbıyık (78), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza mahalline ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Hızar Mahallesi'nde, N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı otomobil ile O.A'nın kullandığı 54 AKK 143 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobil in çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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