Türkiye'nin uzaydaki geleceğinde de savunma sanayisinin imzası olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, haberleşmede, Türksat 6A ile çok değerli bir döneme girileceğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinde de savunma sanayisinin imzası olduğunu belirtti.

"Gurur Duy Türkiye" başlığıyla paylaşım yapan Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisindeki mühendislik gücünün, teknolojisinin ve azminin yıldızı olan ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı fırlatılmak üzere yolcu ettiklerini anımsatarak, "Uzaydaki geleceğimizde de savunma sanayiinin imzası var.Haberleşmede, Türksat6A ile çok değerli bir döneme gireceğiz. Türkiye, haberleşme uydusu bulunan 10 ülkeden birisi olacak. Savunma sanayiimizdeki bilgi birikimini ve gelişmişliği, sivil alanda da yaygınlaştırmak için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Milli teknolojilerimizi uzay için geliştiren tüm firmalarımızı, her bir mühendisimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1797947234102677567