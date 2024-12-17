Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla dikkat çeken projelere imza atmaya devam ediyor. “Sıfır Atık” projesi kapsamında atık yağlardan mama üretimi, temizlik malzemeleri ve kırtasiye desteği gibi çalışmaları sürdüren belediye, son olarak cam atıkları dönüştürerek nazar boncuğu temalı anahtarlıklar üretti.

“Yeşil Dönüşüm” projesi

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine vurgu yapan Seferihisar Belediyesi, “Yeşil Dönüşüm” hareketiyle evlerden, ofislerden ve işletmelerden çıkan atık yağ, pil ve ilaç gibi tehlikeli atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çağrıda bulundu.

Çevre bilinci yayılıyor

Belediye yetkilileri, sıfır atık eğitimlerini hem okullarda hem de kamu kuruluşlarında aralıksız sürdürüyor. Özellikle öğrencilere verilen eğitimlerle, küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci aşılanması hedefleniyor.

Seferihisar Belediyesi, geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği projelerle vatandaşların da desteğini kazanıyor: Atık yağlar toplanarak hayvan maması üretiminde kullanılıyor. Geri dönüşüm malzemeleri, öğrenciler için kırtasiye ürünlerine dönüştürülüyor. Cam atıklar işlenerek nazar boncuğu temalı anahtarlıklar üretilip vatandaşlara sunuluyor.

Geri dönüşüme katılın!

Seferihisar Belediyesi, geri dönüşüm sürecine destek olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak, atıkların Seferihisar Atık Getirme Merkezi’ne veya belirlenen noktalara bırakılabileceğini duyurdu.