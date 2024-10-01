Seferihisar Belediyesi, yaş almış vatandaşlarının sosyal hayatlarını desteklemek amacıyla düzenlediği etkinliklerle örnek bir projeye imza atıyor. İhsaniye Köy Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama, kahvaltı ile başlayarak nostaljik oyunlar ve pilates aktiviteleriyle devam etti. Etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, Seferihisar’ın yaşlı dostu bir kent olma hedefini pekiştirdi.

Etkinlikte huzur ve eğlence bir arada

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen piknikte, katılımcılar hem nostaljik oyunlar oynadı hem de pilates gibi sağlıklı aktivitelerde bulundu. Etkinliğe katılan yaş almış vatandaşlar, bu tür organizasyonların hayatlarına kattığı değeri vurgulayarak, sosyal bağlarını güçlendirdiklerini ifade ettiler.

Başkan Yetişkin: “Yaş almış vatandaşlarımızın yanındayız”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Seferihisar’ı daha yaşanabilir ve yaşlı dostu bir kent haline getireceğiz. Yaş almış vatandaşlarımızın sorunlarını görüyoruz. Seferiçınar Yaş Alma Merkezi’miz, ihtiyaç duydukları her konuda hizmet alabilecekleri bir birim olarak hayata geçti,” dedi. Yetişkin, katılımcılara etkinliğin devamlılığını sağlayacaklarına dair söz vererek, “Dünya Yaşlılar Günü’ne özel düzenlediğimiz pikniğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, tüm yaş almış komşularımın Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum,” şeklinde konuştu.

Sosyal hizmetlerde yeni ufuklar

Seferihisar Belediyesi, ileri yaştaki komşularına sunduğu hizmetleri sürekli olarak çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Sıcak yemek dağıtımı, evde sağlık desteği ve hasta bezi temini gibi uygulamalarla, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütüyor.

Üyelerden teşekkür mesajları

Pikniğe katılan Seferiçınar Yaş Alma Merkezi üyeleri, etkinlik için duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu piknik, bizim için bir nefes oldu. Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin’e bize böyle güzel bir yer kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Tekrarını bekliyoruz,” ifadelerini kullandılar.

Doğa yürüyüşü ile etkinlik sona erdi

Etkinlik, tüm katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ile sona erdi. Yaş almış vatandaşlar, doğanın tadını çıkararak hem spor yaptı hem de güzel bir gün geçirdi.