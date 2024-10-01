Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek Yılmaz'ı evinde gözaltına aldı.

Emniyetin dalgıçları, kayıp Rojin için Van Gölü'ne daldı!

Emniyetin dalgıçları, kayıp Rojin için Van Gölü'ne daldı!

Bursa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Namık Yılmaz’ın merkez Nilüfer ilçesindeki bir evde saklandığına dair bilgi aldı. 2011-2014 yılları arasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenen Yılmaz, FETÖ üyesi olma suçundan aranan isimler arasında yer alıyordu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.