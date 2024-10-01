FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bursa'nın eski Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tutuklandı.
Tutuklama operasyonu
Bursa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Namık Yılmaz’ın merkez Nilüfer ilçesindeki bir evde saklandığına dair bilgi aldı. 2011-2014 yılları arasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenen Yılmaz, FETÖ üyesi olma suçundan aranan isimler arasında yer alıyordu.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek Yılmaz'ı evinde gözaltına aldı.
Cezaevine gönderildi
Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.