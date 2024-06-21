Şehir içi, şehirler arası ve otoyol hız sınırları
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Şehir içi hız sınırları:
- Otomobil: 50 km/s
- Minibüs: 50 km/s
- Otobüs: 50 km/s
- Kamyonet: 50 km/s
- Kamyon: 50 km/s
- Panelvan: 50 km/s
- Çekici: 50 km/s
- Motosiklet (L3): 50 km/s
- Motosiklet (L4, L5, L7): 50 km/s
- Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar: 30 km/s
- Özel Yük Taşıyan Araçlar: 30 km/s
- Bisiklet: 30 km/s
- Traktör: 20 km/s
- İş Makinesi: 20 km/s
Peki şehir içi hız sınırını aşmanın cezası ne kadar ?
Şehir içi hız sınırını aşmanın cezaları da hız aşım oranına bağlı olarak değişmektedir. Şöyle ki:
- %10 - %30 arası aşım için ceza miktarı: 1.507 TL
- %30 - %50 arası aşım için ceza miktarı: 3.136 TL
- %50'den fazla aşım için ceza miktarı: 6.440 TL
Ayrıca, şehir içi hız sınırını üst üste 5 kez aşan sürücülerin ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulmaktadır. Bu nedenle sürücülerin belirlenen hız sınırlarına uymaları önemlidir.
Kaynak: Haber Merkezi