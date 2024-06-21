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Şehir içi, şehirler arası ve otoyol hız sınırları

  • Şehir içi hız sınırları:

    • Otomobil: 50 km/s
    • Minibüs: 50 km/s
    • Otobüs: 50 km/s
    • Kamyonet: 50 km/s
    • Kamyon: 50 km/s
    • Panelvan: 50 km/s
    • Çekici: 50 km/s
    • Motosiklet (L3): 50 km/s
    • Motosiklet (L4, L5, L7): 50 km/s
    • Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar: 30 km/s
    • Özel Yük Taşıyan Araçlar: 30 km/s
    • Bisiklet: 30 km/s
    • Traktör: 20 km/s
    • İş Makinesi: 20 km/s   

Peki şehir içi hız sınırını aşmanın cezası ne kadar ?

Şehir içi hız sınırını aşmanın cezaları da hız aşım oranına bağlı olarak değişmektedir. Şöyle ki:

  • %10 - %30 arası aşım için ceza miktarı: 1.507 TL
  • %30 - %50 arası aşım için ceza miktarı: 3.136 TL
  • %50'den fazla aşım için ceza miktarı: 6.440 TL

Ayrıca, şehir içi hız sınırını üst üste 5 kez aşan sürücülerin ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulmaktadır. Bu nedenle sürücülerin belirlenen hız sınırlarına uymaları önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi