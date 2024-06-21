Şehir içi, şehirler arası ve otoyol hız sınırları

Şehir içi hız sınırları: Otomobil: 50 km/s Minibüs: 50 km/s Otobüs: 50 km/s Kamyonet: 50 km/s Kamyon: 50 km/s Panelvan: 50 km/s Çekici: 50 km/s Motosiklet (L3): 50 km/s Motosiklet (L4, L5, L7): 50 km/s Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar: 30 km/s Özel Yük Taşıyan Araçlar: 30 km/s Bisiklet: 30 km/s Traktör: 20 km/s İş Makinesi: 20 km/s



Peki şehir içi hız sınırını aşmanın cezası ne kadar ?

Şehir içi hız sınırını aşmanın cezaları da hız aşım oranına bağlı olarak değişmektedir. Şöyle ki:

%10 - %30 arası aşım için ceza miktarı: 1.507 TL

%30 - %50 arası aşım için ceza miktarı: 3.136 TL

%50'den fazla aşım için ceza miktarı: 6.440 TL

Ayrıca, şehir içi hız sınırını üst üste 5 kez aşan sürücülerin ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulmaktadır. Bu nedenle sürücülerin belirlenen hız sınırlarına uymaları önemlidir.