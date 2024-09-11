İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Bakanlardan Taziye Ziyareti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan Narin Güran’ın mezarına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlık etti. Bakanlar, Narin Güran’ın ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, acılarını paylaştı.

Ziyarette, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ziyarete, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, kamu kurumlarının amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Çiçeklerle Anma

Ziyaretin ardından, bakanlar ve beraberindekiler, Narin Güran’ın mezarına karanfiller bıraktı. Aile ve sevenleri, devlet yetkililerinin bu anlamlı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.