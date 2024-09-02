Türkiye'nin serbest bölgeleri, yüksek teknoloji yatırımlarıyla hem ihracat hem de iç ticarette önemli bir büyüme kaydetti. SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç, KOBİ’lerin bu fırsatlardan yararlanmasını önerdi ve serbest bölgelerin sunduğu avantajları vurguladı.

Serbest bölgelerin büyüme performansı

Son beş yılda Türkiye'nin serbest bölgelerinde ihracat %55 oranında artış gösterdi. 2018 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının %4'ünü gerçekleştiren serbest bölgeler, 2023 yılında bu oranı %5'e çıkararak 13 milyar dolara yaklaşan bir ihracat rakamına ulaştı. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, uluslararası pazarlardan aldıkları payı artırırken, iç pazardaki KOBİ’lerle de ticaretlerini büyüttü.

İç ticarette %51 artış

Serbest bölgelerdeki firmaların iç pazardaki şirketlerle gerçekleştirdikleri ticaret, 2018 yılında 2.5 milyar dolardan 2023 yılında yaklaşık 3.8 milyar dolara yükseldi. SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç, bu %51'lik artışın, serbest bölgelerdeki firmaların uluslararası pazarlarda sağladıkları büyümeyi iç pazarda da yansıttığını belirtti. Pandemi sonrası yerel firmalarla ticaretin öneminin arttığını vurgulayan Kılınç, bu sürecin hızlandığını ifade etti.

KOBİ’ler için sermaye avantajları

Yusuf Kılınç, küresel pazarlara açılmak isteyen KOBİ’ler için serbest bölgelerin sunduğu fırsatları öne çıkardı. Kılınç, KOBİ’lerin bina ve arsaya sermaye ayırmadan, tüm birikimlerini üretime yönlendirebileceğini belirtti. Serbest bölgelerde sunulan vergisel teşviklerin rekabet avantajı sağladığını ve bu imkânların daha fazla KOBİ tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası pazarlara açılma imkanları

Serbest bölgeler, havacılık, otomotiv, yazılım, yat-gemi inşası, medikal aletler, hazır giyim ve Ar-Ge gibi birçok sektörde faaliyet gösteren güçlü endüstri merkezleri sunuyor. Kılınç, bu bölgelerde yer alan uluslararası firmaların yerel işletmelere yeni teknolojiler ve iş yapma yöntemlerini aktardığını ve yerli şirketlerin bu bilgi transferi sayesinde rekabetçiliklerini artırabileceğini belirtti.

Altyapı gelişimi ve ekonomik kalkınma

Serbest bölgeler, bulundukları yerlerde yollar, limanlar ve depolama tesisleri gibi altyapının gelişmesine katkıda bulunuyor. Kılınç, bu yatırımların ekonomik faaliyetleri geliştirdiğini, iş fırsatları yarattığını ve işsizlik oranlarını düşürdüğünü ifade etti. Gelişen lojistik altyapı, ticaretin maliyetlerini düşürüp hızını artırarak, hem iç hem de uluslararası ticaretin artmasını sağlıyor. Bu gelişmeler, serbest bölgelerle çevresindeki diğer bölgelerde de ekonomik kalkınmayı teşvik ediyor.