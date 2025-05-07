Netflix’in dünya çapında ses getiren yapımlarından Squid Game, üçüncü ve son sezonuyla 27 Haziran 2025’te izleyiciyle buluşacak. İlk fragmanı yayınlanan sezon, dizinin sona erdiği bu bölümde heyecanı zirveye taşıyor.

İlk sezonu 2021’de, ikinci sezonu ise Aralık 2024’te yayınlanan dizi, yalnızca altı ay arayla üçüncü sezonunu getirerek bekleyişi kısalttı. Yeni sezon, hayranların uzun süredir merakla beklediği yanıtları vermeye hazırlanıyor.

İsyan, ihanet ve ölümcül tuzaklar

Netflix’in resmi fragman açıklamasına göre; “başarısız bir isyan, bir arkadaşın ölümü ve gizli bir ihanet” final sezonunun belirleyici temaları arasında yer alıyor.

Ana karakter Seong Gi-hun (Oyuncu 456), hayatta kalanlarla birlikte yeniden ölümcül oyunlara katılırken, geçmişin izleriyle yüzleşiyor. Her bir oyun, daha karmaşık ve ölümcül tuzaklar içeriyor.

Ön Adam ve kardeşi yeniden karşı karşıya

Fragmanda, dizinin ikonik karakterlerinden Ön Adam (In-ho), maskesinin ardında bir kez daha ortaya çıkıyor. Kardeşi Jun-ho ise adanın karanlık sırlarını açığa çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

İhanet ve güç savaşının merkezinde, Gi-hun’un döngüyü kırıp kıramayacağı sorusu, dizinin kaderini belirleyecek ana unsur olacak.

Bebek ağlaması ve sezonun karanlık tonu

Fragmanın sonunda duyulan bebek ağlaması, üçüncü sezonun şimdiye kadar gördüğümüz en karanlık ve duygusal hikayesine işaret ediyor.