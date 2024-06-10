Dr. Sinan Oğan, Çırak ve Stajyer Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyelerinin sorunlarını dinledi.BURSA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları Dernek Başkanı Beyhan Ünal mağdurlar ve üyelerle birlikte Kocaeli il ziyaretinde bulunan Dr Sinan Ogan, Çırak ve Stajyer Derneği'ne özel ilgi gösterdi ve mağduriyeti kendilerinden dinledi.

Dernek üyeleri Sinan Oğan'a ülkede yaşanan nitelikli eleman probleminin kendi yaşadıkları mağduriyetten kaynaklandığını, kendileri mağdur olduğu için gelecek kuşağın da mağdur olacağını belirtti.

Ailelerinin kendilerini meslek öğrenmek için çırak olarak veya meslek liselerinde iş dallarında devam etmelerini uygun görmediğini belirten üyeler, ileride çocukların mağdur olabileceğini ifade etti.

Oğan'a, 3308 yasalı kanun ile çıraklar ve stajyerlerin çalıştığı dönemlerde iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunduğu ancak fiili olarak çalıştıkları sanayilerde ve fabrikalarda, her türlü iş kollarında iş arkadaşı gibi çalışmasına rağmen e-devlet üzerinde yapılan sigorta girişlerinde emeklilik ve yaşlılık primleri ile alakalı mağduriyet yaşandığı aktarldı.

Ziyarette vatandaşın çocuklarının mağdur olmasını istemediği belinin altı çizilirken Doktor Sinan Oğan bu konuya mutlaka eğileceğini, devlet yetkileri ile mutlaka bunun görüşmesini yapacağını söyleyerek çırak ve stajyerlere desteğini iletti.