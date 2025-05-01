1 Mayıs’ta Şişli’den Taksim’e yürümek isteyen genç gruplara polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Şişli’den Taksim’e yürümek isteyen işçi ve öğrenci gruplarına polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Taksim Meydanı bu yıl da yürüyüş ve kutlamalara kapatıldı.

Taksim’e yürümek isteyen gruplara müdahale

Şişli'den Taksim’e doğru yürüyüşe geçen demokratik kitle örgütleri, sendika üyeleri ve öğrenci grupları polis engeliyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı bölgede çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Cumhuriyet Gazetesi o anları görüntüledi

Müdahale anlarını Cumhuriyet gazetesi kameralara kaydetti. Görüntülerde bazı grupların yerlerde sürüklendiği ve çevik kuvvetin barikat kurduğu anlar yer aldı.

Taksim bu yıl da kapatıldı

Emek mücadelesinin simgesi haline gelen Taksim Meydanı, bu yıl da kutlamalara kapatıldı. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için sınırlı alanlarda etkinliğe izin verileceğini açıklamıştı.