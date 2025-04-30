İstanbul Üniversitesi, CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha diplomasının iptaline ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Üniversite yönetimi, iptal kararlarının tebliğ sürecinin sürdüğünü belirtti.

Tebliğ süreci adres yetersizliği nedeniyle gecikti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Üniversitesi, yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle daha önce iptal edilen diplomaların resmî olarak ilgililere ulaştırılması için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak, iptal kararlarının adres eksikliği nedeniyle henüz tebliğ edilemediği bildirildi.

Üniversite kaynakları, diploma iptaliyle ilgili tebligat işlemlerinin, kişilerin öğrenci kütüklerinde kayıtlı olan adreslerde bulunamaması nedeniyle uzadığını aktardı.

Adres tespiti sürüyor

İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın, ilgili kişilerin güncel adreslerinin tespiti için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kararların, adreslerin kesin olarak belirlenmesinin ardından bireysel olarak tebliğ edileceği ifade edildi.

“Kararların dekan imzasına ihtiyacı yok”

Üniversite kaynakları ayrıca, diploma iptali kararlarının herhangi bir fakülte dekanı tarafından imzalanmasına gerek bulunmadığını da vurguladı. Bu kararların üniversite yönetim kurulu çerçevesinde alındığı ve resmi prosedürlere uygun şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

“Üniversite siyasi tartışmaların dışında tutulmalı”

Rektörlük kaynakları, konunun gündelik siyasi tartışmaların dışında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, İstanbul Üniversitesi'nin kurumsal tarafsızlığının korunmasının önemine işaret etti.