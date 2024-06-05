Geçtiğimiz günlerde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Akış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Akış'ın terör örgütünün mahalle komisyonlarında yer aldığı, kırsal ile irtibatını sürdürdüğü ve küçük yaştaki çocukları örgüte katılım için kandırdığı belirtildi. Ayrıca, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, kırsaldan merkeze gelen teröristleri evinde barındırdığı ve örgütün talimatları doğrultusunda vatandaşları tehdit ettiği kaydedildi.

Üst düzey görüşmeler ve suçlamalar

Açıklamada, Akış'ın örgütün kırsal alanındaki kamplarına giderek üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları haraç almaya zorladığı belirtildi. Akış hakkında "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından dava açılmıştı.