2 buçuk yıl her gün yazdım CHP'nin içindeki en büyük hain Tunç Soyer'dir dedim.

CHP'nin içindeki arkadaşlarım kırıldı bana, CHP'ye zarar veriyorsun diye.

Şimdi Tunç Soyer'e kızın, kırılın bakalım.

Sizi kaale alacak mı?

Dün bir açıklama yapmış bütün CHP Örgütü şok olmuş durumda.

Üst düzey yöneticiler dahil çok kişiyi aradım, "sen haklı çıktın" dediler.

Yine söylüyorum CHP'nin İtibar Hainidir Tunç Soyer.

Dün bombanın pimini çekmiş İzmir'in göbeğine bırakmış.

Diyor ki "İzmir'de AK Parti aradaki farkı kapattı"

Şimdi AK Parti ve CHP arasındaki fark kapansa bile ölüm olsa söylenmez böyle bir şey.

Benim anladığım şu;

CHP seçmeni ya sandığa gitmesin yada CHP, DEM'in kucağına otursun, kadrolaşmayı dağ kadrosundan yapsın ya da DEM'e oy verecekler CHP'ye oy vermesin.

Başka bir anlamı yok bu açıklamanın.

5 Yıl boyunca İzmir için değilde resmen başka gruplara çalışmış Tunç Soyer.

Dağ Kadrosu diyorum yanlış anlaşılmasın Hamza Dağ ekibine değil, Vatanımızı bölmeye çalışan bebek katillerinden bahsediyorum.

Şimdi bu açıklamayla CHP seçmeni ne yapacak?

Ortada kaldı CHP'nin içindeki Atatürkçü ve Ulusalcılar.

Daha dün aday adaylığı konuşmalarında "Atatürk, Vatan, Millet" diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu Tunç Soyer.

Aday yapılmayınca İsyanbul'a attı kapağı, ama oradan da istediğini alamadı.

Bunları neden yaptığını ben biliyorum da, bunları ileriki günlerde göreceksiniz zaten.

Tunç Soyer ne CHP'lidir, Ne İzmir aşığıdır.

Soyer ; Aşkla İzmir sloganıyla geldi, İzmir marşıyla gönderildi.

Not olarak şunu yazayım; Ne İzmir seni ciddiye aldı, Ne CHP ciddiye aldı kendini bu kadar önemsettirmeye çalışma Soyer, Gerçekten sen bir koca HİÇ'sin .