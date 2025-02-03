“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” Mustafa Kemal Atatürk

Ne zaman sanata, ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyarsak işte o zaman hayatımız bambaşka olur. Çünkü kaliteli yaşamın standartları gereği gıda ve barınma ihtiyacını gidermenin dışında ruhumuzun ihtiyaçlarını da karşılamalıyız. Ancak o zaman tamamlanmış oluruz, birey oluruz, insan oluruz. Aldığımız nefesin kıymeti sanatla bütünleşir.

İzmir içinde içimizde bulunduğumuz ay konser, sergi, yarışma ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 28 gün boyunca farklı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Fatih Erkoç, Musa Eroğlu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası gibi önemli konserlerin yanı sıra Ulusal Genç Solist Yarışması Üniversite Kategorisi Finali, Ulusal Genç Solist Yarışması Genç Profesyonel Kategorisi Finali ve Ödül Töreni, Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler Yazma Atölyesi ile çok sayıda sergi sanatseverleri ağırlayacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri ile 7 Şubat’ta başlayacak olan kültür sanat etkinlikleri, Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler Yazma Atölyesi ile sürecek.

Keman sanatçısı ve yazar Öğüt’ün atölyesi ile yazarlık yolculuğuna çıkacak olan İzmirliler, 12-19-26 Şubat tarihlerinde yapılacak atölye, Müzik Kütüphanesi’nde saat 19.30’da buluşacak. Atölye, Mayıs ayı da dahil olmak üzere 4 ay boyunca sürecek.

Ve 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise özel bir konser ile izleyicilerle bir araya gelecek. Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak ‘Sevgililer Günü’ konserinin büyüsü tüm çiftleri saracak.

Ayrıca AASSM’de birbirinden farklı sergilerde sanatseverlere hitap edecek. “Dağdan Doğadan” Ertuğrul Tugay Fotoğraf Sergisi Giriş Kat Galeriler bölümünde, 4-23 Şubat tarihleri arasında "Tuvaldeki Mısralar 3" Necati Sayer Yağız Resim Sergisi Üst Kat Batı Galeri bölümünde, 6-27 Şubat tarihleri arasında Şeref Bigalı'yı Anma ve Saygı Sergisi Alt Kat Galeri bölümünde, yer alacak.

20. Yıla Özel Geçmişten Bugüne Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Sergisi ise 11 Şubat-16 Mart tarihleri arasında hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında, hafta sonu 11.00-18.00 saatleri arasında Üst Galeri bölümünde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Kültür sanat etkinlikleriyle dolu geçecek bu ay, İzmirliler için güzel bir fırsat. Ailecek vakit geçirmek ve çocuklarınıza sanatın güzelliğini aşılamak için kaçırmayın, derim.