Suriye Dışişleri Bakanı Faisal Mikdad, Suriye ile Türkiye arasındaki olası diyaloğun koşullarına dair kritik açıklamalarda bulundu. Mikdad, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmeden herhangi bir müzakerenin mümkün olmadığını vurguladı.

Mikdad, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bagheri Kani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Suriye-Türkiye diyaloğunun temel koşulu, Ankara'nın işgal ettiği topraklardan çekilmeye hazır olduğunu açıklamasıdır. Topraklarımızı işgal edenlerle müzakere etmeyiz" dedi.

Bölgesel destek sürecek

Ali Bagheri Kani ise bölgedeki tüm ülkelerin ve özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti. Kani, "Biz Suriye'nin terörle mücadelesini hep destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlerleme sağlanamıyor

2023 başından bu yana Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelere rağmen, Suriye ve Türkiye arasındaki uzlaşma girişimlerinde kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Suriye'deki iç karışıklıklarda İran ve Rusya, Esad yönetiminin en büyük destekçileri olarak öne çıkarken, Ankara ile Şam arasında arabuluculuk çabalarına da katıldılar.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın bölgede bir operasyon yapabileceğinin sinyalini vermişti. Bu açıklama, Suriye'deki mevcut durumu daha da karmaşık bir hale getiriyor.