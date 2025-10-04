Dün öyle bir haberle sarsıldım ki… Daha 16 yaşında bir kız çocuğu, kendi abisi tarafından işkenceye maruz bırakılıyor, videoya çekiliyor ve utanmadan bir de paylaşılıyor.

Tepkiler yükselince, bir video daha! Bunu gördüğümde kalbim parçalandı. İçimden bir çığlık yükseldi: “Nasıl bu kadar körleşebildik?”

Canım kadın, düşün… Kim bilir o küçücük kız, daha ne kadar şiddet gördü? Belki yıllardır. Psikolojik, fiziksel… Ve biliyor musun? Hâlâ böyle binlerce kadın, kız çocuğu bu ülkede acı çekiyor.

İşte burada hepimize iş düşüyor. Bu satırları okuyan sen, evet sen! Belki şiddete maruz kalan sensin, belki komşun, belki kuzenin, belki de yakın bir arkadaşın… Her kim olursa olsun: Susma, canım kadın!

Hiçbir kadına kulak tıkama, göz kapatma. Çünkü sen sustuğunda, o şiddet daha da büyür. Sen konuştuğunda ise, bir hayat değişebilir. Belki bir çocuğun geleceği, belki bir kadının umudu, belki de bir toplumun kaderi.

Ne Yapabilirsin?

– Şiddete uğruyorsan ya da tanık olduysan ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nı ara.

– 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilirsin.

– Polis ya da Jandarma Karakolu’na başvurabilirsin.

– Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikâyetçi olabilirsin.

– Telefonuna KADES uygulamasını indir, acil durumda tek tuşla polise ulaşabilirsin.

6284 sayılı Kanun, tam adıyla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u indirip tamamını mutlaka okuyun.

Ve belki de en önemlisi bunun için böyle acı olayları beklememelisin!

Unutma, yalnız değilsin. Devletin kurumları, kadın örgütleri, gönüllüler var. En önemlisi, senin yanında biz duyarlı kadınlar varız.

Unutma, sesin çok değerli. Sen konuştuğunda sadece kendi hayatın değil, başka hayatlar da güzelleşir. Bu yüzden korkma, çekinme. Çünkü susmak, şiddeti büyütür. Konuşmak ise şifa olur.



Küçük Bir Egzersiz:

Bugün kendine şu soruyu sor: “Benim sesim kimin için umut olabilir?”

Bir kâğıda yaz ve bu hafta içinde bir kadına destek olabileceğin tek bir küçük adım belirle.

Bu bir telefon görüşmesi olabilir, bir mesaj olabilir ya da sadece yanında olduğunu hissettirmek.

Çünkü canım kadın, sen sustuğunda şiddet büyür. Ama sen konuştuğunda, bir hayat kurtulabilir.

Fatma Dayaüç