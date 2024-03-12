Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliğin Afrodisias Antik Kenti özelinde ele alındığı ve 4 ayrı günde yapılan konferanslar da kazılarda görev alan uzman ve akademisyen arkeolog, sanat tarihçi, mimar, restoratör, müzeci ve bilim insanları elde edilen bilgileri katılımcılara anlatarak bu zenginliğin tanınmasını sağladı.

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nde gerçekleşen konferanslarda Afrodisias’ı Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Funda Akpamuk proje tanıtımı yaparken, Arkeologlar Derneği Îzmir Şube Başkanı Ela Fatma Baltutan da ‘’Arkeolog Elinde Bir Eserin Yolculuğu’’ ve ardından da Afrodisias Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Serra Somersan ‘’Afrodisaias’ta Güncel Araştırmalar’’ konulu sunumları gerçekleştirdi. Milli Saraylar’dan emekli sanat tarihçi ve restoratör Dr. Ferhan Tekinmirza’’Afrodisias Antik Kenti Süslemeleri’’, emekli Öğretim Görevlisi Dr. Çiğdem Alas ‘’Roma Uygarlığında Sanat-Teknik-Estetik ve Afrodisias’’ konularında katılımcıları bilgiler aktardı.

Etkinlik dizisi Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı’nın ‘’Arkeoloji ve Müzecilik’’ konusunda yapılan çalışmaları tarihsel süreç içerisinde geçirilen aşamaları ve bir eserin kazıdan müzeye kadar gelişini örneklerle paylaştığı konferans ile son buldu. Etkinliklere dernek üyeleri, İzmir Rehberler Odasından turist rehberleri, sanat tarihçiler, restoratörler, Anadolu Üniversitesin’den Kültürel Miras ve Turizm uzmanları, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümü öğrencileri, çeşitli üniversitelerden arkeoloji bölümü öğrencileri, öğretmenler, turizmciler ve çok sayıda arkeoloji meraklısı katıldı.