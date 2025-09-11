İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin simgelerinden biri olan Bergama Vapuru ile düzenlenen Körfez Turları’nı 14 Eylül Pazar günü başlatıyor. Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek turlarda katılımcılar, hem Körfez’in eşsiz manzaralarını keşfedecek hem de İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihine yolculuğa çıkacak.

Yaz molasının ardından yeniden

İZDENİZ AŞ’nin yaz molasının ardından yeniden düzenlediği Körfez Turları, saat 11.00’de Konak İskelesi’nden hareket edecek. İki saat sürecek yolculukta rehberler, kıyı şeridinden görülebilen tarihi yapılar, efsaneler ve kente dair bilinmeyen detayları paylaşacak.

Biletler online satışta

Katılım ücreti kişi başı 350 TL olarak belirlendi. Bilet almak isteyenler, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online başvuru yapabilecek. Satın alınan QR kodlu biniş kartları SMS ile iletilecek.

Özel gruplara ücretsiz katılım

Şehit Yakınları ve Gazi Kartı sahipleri ile Engelli İzmirim Kart sahibi yurttaşlar, yanlarındaki bir refakatçi ile birlikte rezervasyon yaptırmak şartıyla ücretsiz olarak tura katılabilecek.

Katılım sınırlı

Her tur için kontenjan 40 kişiyle sınırlı tutulacak. Rezervasyon için 0232 320 00 35 / 102-103 numaralı telefonlar üzerinden başvuru yapılabilecek. Organizasyon kuralları gereği 13 yaş altı çocuklar turlara kabul edilmeyecek.